De Ketelaere trascina l’Atalanta col Sassuolo in Coppa Italia: regala alla Dea i quarti col Milan

A cura di Michele Mazzeo

Tutto facile per l'Atalanta negli ottavi di Coppa Italia contro il Sassuolo. La Dea batte con un netto 3-1 i neroverdi e si regala i quarti di finale contro il Milan.Protagonista assoluto del match del Gewiss Stadium proprio l'ex rossonero Charles De Ketelaere che, dopo aver sprecato due ottime occasioni in avvio, ha poi timbrato il cartellino segnando una doppietta (battendo Cragno prima al 24′ del primo tempo e poi ripetendosi al 18′ della ripresa).

A chiudere i giochi e mettere in ghiaccio il risultato in favore degli orobici ci ha poi pensato Aleksey Miranchuk che, dopo aver provato in tutti i modi a scrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori (anche con uno splendido colpo di tacco che si è però stampato sulla traversa), è riuscito a sbloccarsi nel finale siglando il gol del definitivo 3-0 sull'assistenza del belga (che ha ricambiato dunque l'assist illuminante del russo in occasione della sua seconda rete).

Comincia dunque bene il nuovo anno per la formazione di Gian Piero Gasperini che, nonostante l'ampio turnover, ha dominato l'incontro dal primo all'ultimo minuto ottenendo un largo successo che, per quanto visto in campo, poteva essere ancora più largo. Inizia malissimo invece il 2024 per il Sassuolo di Dionisi che, sulla scia del periodo negativo in cui è piombato a fine 2023, anche in questo ottavo di Coppa Italia ha faticato a mostrare iniziative degne di nota faticando anche per quel che riguarda l'organizzazione di gioco, da sempre fiore all'occhiello della compagine emiliana. Unica gioia il bel gol della bandiera firmata in pieno recupero da Daniel Boloca.