Tour de France 2024, dove vedere la 5ª tappa Saint Jean de Maurienne – Saint Vulbas: percorso e diretta TV Quinta tappa del Tour de France 2024, interamente su terreno transalpino dopo le prime tre in Italia e la quarta condivisa. Si ritorna sul terreno pianeggiante, favorevole per i velocisti attesi alo sprint. Diretta Rai Due e Rai Sport HD per la Tv in chiaro e senza costi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Quinta tappa del Tour de France 2024, la prima completamente in territorio transalpino dopo la storica Grand Depart da Firenze che ha attraversato il Centro e il Nord Italia fino a Pinerolo. Si parte da Saint Jean de Maurienne per arrivare a Saint Vulbas in un tracciato pianeggiante a favore dei velocisti che si sfideranno dopo 177 chilometri. Diretta in chiaro e senza costi aggiuntivi su Rai Sport HD e Rai Due per la TV, in streaming su RaiPlay.

Dopo le fatiche del Sestriere e del Galibier nella tappa 4, il Tour de France ritorna su terreno favorevole agli sprinter che in questa prima settimana sono stati in qui penalizzati. Pogacar con la vittoria di ieri si è ripreso la maglia gialla, compiendo un'impresa d'altri tempi, polverizzando ogni record. Ma ora si ritorna agli sprint che hanno avuto solamente un traguardo in volata, a Torino: prima e dopo solo saliscendi sugli Appennini e le Alpi. Dunque, spazio a chi riuscirà a trovare il treno giusto nel tratto finale per portarsi a casa la quinta tappa. Occhi puntati ovviamente su Girmay, vincitore della terza frazione, ma anche su Cavendish che è uscito indenne dai problemi di salute di inizio corsa e gli altri sprinter.

Tappa: 5ª – Saint Jean de Maurienne – Saint Vulbas

Tipologia: pianeggiante

Orario partenza e arrivo: 13:20 – 17:15

Distanza e dislivello: 177km 1.050 metri

Diretta TV: Rai (Rai Sport HD, Rai 2), Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery+

Dove vedere il Tour de France in TV in chiaro e streaming sulla Rai

Tutte le tappe del Tour de France 2024, le più importanti e decisive anche integralmente, saranno trasmesse in chiaro per tutte e tre le settimane di gara sulla Rai, che ha siglato un accordo con gli organizzatori della Grande Boucle fino all'edizione del 2025. In TV anche per questa terza tappa italiana, ci sarà il palleggiamento della diretta tra Rai2 e Rai Sport HD mentre per lo streaming gratis ci si potrà collegare a RaiPlay. Trasmissione delle 21 tappe anche su Eurosport, canale presente sulle piattaforme DAZN e Sky, a pagamento in TV e su Discovery+ per lo streaming dietro abbonamento.

La tappa di oggi del Tour de France: percorso e altimetria della Pinerolo-Valloire

177 chilometri totalmente in territorio francese in questa prima settimana di Tour de France fin qui avara per i velocisti. Dunque, un'occasione importante per gli sprinter con le squadre che dovranno pilotare al meglio i loro uomini migliori. Non ci sono asperità importanti sul tracciato, con due GPM di quarta categoria a movimentarne il percorso che vedrà l'arrivo del gruppo compatto. Traguardo volante al 123° chilometro a Isere, che dà punti per la classifica relativa.

I favoriti della tappa: di nuovo i velocisti protagonisti nella volata di Saint Vulbas

Gli sprinter. Questa tappa è dedicata solamente a loro per un traguardo che vedrà la classica volata. I favoriti? Ovviamente Girmay, l'eritreo capace di riscrivere la storia del Tour, poi l'eterno Cavendish, quindi tutti aspettano un acuto da parte di Wout van Aert ma la lista è ben nutrita: Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla), Alexander Kristoff (Uno-X Mobility), Bryan Coquard (Cofidis), Marijn van den Berg (EF Education – EasyPost)