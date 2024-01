Tris del Milan a Empoli: Loftus-Cheek, Giroud e Traoré per l’allungo sul quarto posto Il Milan torna alla vittoria in trasferta sul campo dell’Empoli con il risultato di 3-0. Di Giroud e Loftus-Cheek in apertura i primi due gol, con Traoré che ha chiuso il conto nel finale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Seconda vittoria di fila per il Milan, che approfitta dello stop della Fiorentina per allungare sul quarto posto. La squadra di Stefano Pioli ha battuto 3-0 l’Empoli al Castellani nell’anticipo delle 12:30 dell’ultima partita del girone d’andata del campionato di Serie A. Una sfida messa subito in discesa dai rossoneri che solo nella fase finale del secondo tempo hanno dovuto fare i conti con il ritorno dei toscani, messi al tappeto però dal tris segnato dal giovane ivoriano Chaka Traorè.

Troppo tardi però per rimediare alla leggerezza difensiva del primo parziale. Rafa Leao al minuto 11 grazie ad uno dei suoi strappi si era involato sulla sinistra sfoderando un pallone al bacio per Loftus-Cheek bravo a trovare l'angolino. Un'azione perfetta che ha trovato anche la sportiva approvazione dell'allenatore avversario Andreazzoli che in panchina si è complimentato con il collega Pioli. Meno pacato il tecnico dell'Empoli poco dopo la mezz'ora quando gli ospiti con Giroud hanno trovato il 2-0.

Decisivo nell'occasione il Var per sanzionare un leggero ma ingenuo tocco di mano di Maleh in area su un tentativo di cross. Dal dischetto implacabile il centravanti francese, che ha messo i suoi in una condizione di doppio vantaggio. Da quel momento in poi e per ampie fasi del match, il Milan è stato in quasi totale di controllo, rischiando praticamente zero.

Scosso dal suo allenatore e in parte rigenerato dai cambi l'Empoli nel finale ha provato a creare qualche problema agli avversari sfruttando soprattutto un ispirato Cancellieri. Alla fine però eccezion fatta per una conclusione di Caputo murata da Theo Hernandez, pochi brividi per un Milan che si è preso la seconda vittoria di fila blindando il terzo posto, momentaneamente a meno 4 dalla Juventus, anche grazie al terzo gol del giovane Traoré che ha finalizzato in modo perfetto un contropiede, trovando così la prima gioia in Serie A, dopo la marcatura in Coppa Italia contro il Cagliari.

Brutte notizie per l’Empoli alla terza sconfitta nelle ultime quattro. La formazione toscana è attualmente penultima e nel girone di ritorno sarà costretta ad invertire necessariamente la rotta per salvare la Serie A.