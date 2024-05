video suggerito

Chi si qualifica alle coppe in Serie A in base al risultato della finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus Chi si qualifica nelle Coppe Europee in base al risultato di Juventus-Atalanta, finale di Coppa Italia? Ecco tutti gli scenari possibili. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cosa succede dopo la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta, quali squadre vanno in Europa. Il regolamento del torneo prevede che la formazione vincitrice sia qualificata d'ufficio alla prossima edizione dell'Europa League. Questo il "premio" per la competizione, oltre al trofeo e al prestigio. Una situazione che dunque rende ancor più appetibile il fatto di arrivare fino in fondo alla competizione.

Ma cosa succede nel caso in cui la vincitrice della Coppa Italia sia già qualificata attraverso il campionato a Champions o a Europa League? Ecco cosa prevede il regolamento, con la Juventus che per esempio è già qualificata nel massimo torneo continentale e l'Atalanta molto vicina al raggiungimento dell'obiettivo

Chi va in Champions e Europa se la Juve vince la Coppa Italia

La vittoria della Juventus non porterebbe i bianconeri in Europa League, visto che la squadra di Allegri ha già ottenuto la matematica qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Questo significa che ad accedere alla seconda competizione continentale potrebbe essere la sesta o la settima classificata nel campionato di Serie A. La certezza è che il regolamento in questo caso a qualificarsi non sarebbe la finalista, che in questo caso è l'Atalanta.

Chi si qualifica alle coppe se vince l'Atalanta

Cosa succede invece in caso di vittoria dell'Atalanta? In caso di vittoria della formazione nerazzurra e soffermandoci sull'attuale classifica di Serie A, la situazione sarebbe simile alla precedente. La squadra di Gasperini, in quanto già qualificata alla Champions grazie al piazzamento in campionato, libererebbe un posto per l'Europa League che andrebbe alla sesta o alla settima classificata in Serie A. Se i nerazzurri dovessero qualificarsi quinti, allora in Europa League andrebbe la sesta.