Quinto posto Champions, Roma-Milan, Fiorentina e Atalanta decisive per il ranking Uefa: cosa serve Le partite dei quarti di finale di Europa e Conference League di Atalanta e Fiorentina potrebbero ufficializzare il quinto posto in Champions League per l'Italia nel 2024-2025.

A cura di Alessio Morra

Questo potrebbe essere il giorno che regalerà all'Italia un posto in più nelle coppe europee nella stagione 2024-2025 e in particolare il quinto posto nella prossima e rivoluzionaria Champions League. Atalanta e Fiorentina potrebbero chiudere definitivamente l'opera. Mentre con Roma-Milan arriveranno sicuramente tre punti. Con la Germania che può distanziare in modo quasi definitivo l'Inghilterra, che ha perso Manchester City e Arsenal. La Bundesliga vede il pass con i successi di Bayern Monaco e Borussia Dortmund.

I risultati di Atalanta e Fiorentina decisivi per il quinto posto Champions

Già stasera dunque il calcio italiano potrebbe far festa. Sarà così se avanzeranno Fiorentina e Atalanta. Perché giocandosi il ritorno di Roma-Milan in ogni caso una arriveranno tre punti (uno per la qualificazione, uno a testa se pareggiano, due per chi vincesse). Quindi occhio a Fiorentina-Viktoria Plzen di Conference League e Atalanta-Liverpool. Se la viola passa il bottino aumenterà, mentre se l'Atalanta riuscirà a passare non perdendo con il Liverpool l'Italia taglierà totalmente il traguardo.

Se Atalanta e Fiorentina non manterranno fede ai pronostici (ora con il 3-0 dell'andata i nerazzurri sono favoriti), comunque non ci sarebbe da preoccuparsi. In primis perché bisogna a guardare alle squadre di Premier League. Cinque si erano qualificate per i quarti. Le due di Champions sono state eliminate, City ko ai rigori con il Real Madrid, le due di Europa League sono messe male, l'Aston Villa resiste in Conference ma si gioca tutto a Lille. Insomma, è solo questione di giorni. Il posto extra lo avranno, a meno di clamorosissimi colpi di scena, l'Italia e la Germania.

La Germania vola con due squadre in semifinale di Champions

La Germania ha due squadre in semifinale di Champions League, dopo che il Bayern ha raggiunto il Borussia Dortmund, e ha fatto un bel passo in avanti, che però non spaventa l'Italia, che resta al comando nella corsa per ottenere la 5ª squadra in Champions dalla prossima stagione. La Uefa dà il posto aggiuntivo alle due migliori federazioni in base al ranking. La Germania si è rifatta solo all'Italia, ma tra primo e secondo posto nulla cambia. La Spagna è fuori totalmente, l'Inghilterra ora è messa malissimo, mentre la Francia deve praticamente vincere sempre con le sue tre squadre per avere una chance.

Il Ranking Uefa 2024-2025 aggiornato

Italia – 18.428 punti (un posto aggiuntivo in Champions) Germania – 17.642 punti (un posto aggiuntivo in Champions) Inghilterra – 16.875 punti Spagna – 15.312 punti Francia – 15.250 punti Belgio – 13.600 punti Repubblica Ceca – 13.500 punti Turchia – 11.500 punti Portogallo – 11.000 punti Olanda – 10.000 punti