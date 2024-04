video suggerito

Fiorentina-Viktoria Plzen, dove vederla in TV e streaming: le formazioni della partita di Conference Fiorentina-Viktoria Plzen è la partita di ritorno dei quarti di finale di Conference League: in palio c’è un posto in semifinale. Si gioca allo stadio Artemio Franchi alle ore 18:45. Diretta TV e streaming su Sky e DAZN. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Fiorentina scenderà in campo per la partita di ritorno dei quarti di finale di Conference League con il Viktoria Plzen: in palio c'è un posto in semifinale. Non ci sono più altre chance, o dentro o fuori. Si gioca giovedì 17 aprile 2024 allo stadio Artemio Franchi di Firenze con fischio d'inizio alle ore 18:45. Diretta TV e streaming su Sky e DAZN.

La Viola torna ad immergersi nel clima europeo ed è pronta ad una una gara nella quale non sarà concesso il minimo margine d’errore: la sfida d'andata, che si è disputato in Repubblica Ceca alla Doonsan Arena, si è chiusa con un pareggio per 0-0 ed è un risultato che lascia aperto ogni discorso qualificazione. Il primo match ha offerto pochissime emozioni e i cechi hanno preparato la gara con l’intenzione di giocarsi tutto al ritorno: il piano ha funzionato bene, visto che la Fiorentina è stata costretta a limitarsi ad un possesso di palla tanto lungo quanto sterile e a pochissime occasioni da gol. Così non potrà essere per i prossimi 90′.

La squadra vincente di questo doppio confronto affronterà in semifinale una tra PAOK e Club Brugge, con la compagine belga che ha vinto1-0 all’andata.

Partita: Fiorentina-Viktoria Plzen

Quando: giovedì 17 aprile 2024

Dove: stadio Artemio Franchi, Firenze

Orario: 18:45

Diretta TV: Sky, DAZN

Diretta Streaming: SkyGo, NOW, DAZN

Competizione: Conference League, ritorno dei quarti di finale

Dove vedere Fiorentina-Viktoria Plzen in diretta TV

La partita tra la Fiorentina e il Viktoria Plzen si disputa alle 18:45 allo stadio Artemio Franchi e sarà trasmessa in TV sia da DAZN che da Sky. I canali di Sky Sport che trasmettono la gara sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport (canale 253). Oppure basta aprire l'app di DAZN scaricare sulla Smart TV o utilizzando una classica consolle per giochi (XBox o PS).

Per DAZN la telecronaca sarà di Edoardo Testoni mentre per Sky a raccontare il match del Franchi saranno Dario Massara e Nando Orsi.

Fiorentina-Viktoria Plzen, dove vederla in diretta streaming

Per lo streaming online di Fiorentina-Viktoria Plzen gli utenti DAZN possono utilizzare direttamente il sito oppure adoperare l'app dedicata. Per gli abbonati di Sky, c'è l'app di Sky GO oppure il servizio offerto da NOW, che trasmette il meglio dei contenuti Sky in vendita tramite specifici pacchetti ondemand.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Viktoria Plzen

Italiano si affiderà al solito 4-2-3-1 con Milenkovic e Martinez Quarta coppia centrale di difesa, Dodo e Biraghi sulle fasce; e in mediana potrebbe rivedersi Bonaventura al fianco di Mandragora. In attacco Belotti unica punta supportato da Nico Gonzalez, Beltran e Kouamé (in ballottaggio con Sottil).

Miroslav Koubek avrà diverse assenze, ma rispetto all'andata ritroverà Kopic che si riprenderà il suo posto sulla fascia destra dopo la squalifica. Davanti Sulc e Vydra agiranno da trequartisti a supporto di Chory.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti. Allenatore: Italiano.

VIKTORIA PLZEN (3-4-2-1): Jedlicka; Dweh, Hranac, Jemelka; Cadu, Kalvach, Cerv, Sykora; Sulc, Vydra; Chory. Allenatore: Koubek.