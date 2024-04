Il Real Madrid è in semifinale di Champions: City battuto dopo una partita infinita decisa ai rigori

video suggerito

Il Real Madrid vola in semifinale di Champions dopo aver battuto il Manchester City nel ritorno dei quarti. Dopo l'1-1 dei tempi regolamentari le Merengues vincono ai calci di rigori. Iniziale vantaggio degli spagnoli firmato da Rodrygo nel primo tempo, la squadra di Guardiola pareggia nella ripresa con De Bruyne che poi si divora un altro gol subito dopo. Nei tempi supplementari i Citizens si rendono protagonisti di un lungo assedio verso la porta di Lunin ma senza mai riuscire a trovare il guizzo giusto per il gol. Ai rigori il penalty decisivo è di Rudiger che firma la vittoria. In semifinale il Real affronterà il Bayern Monaco.

L'azione che ha portato al gol del vantaggio del Real nel primo tempo.

Il Real chiude in vantaggio il primo tempo

Chi si aspettava un altro spettacolo come quello ammirato la settimana scorsa di certo non è rimasto a bocca asciutta. Già perché Manchester City-Real Madrid non ha deluso le attese neanche al ritorno dei quarti di Champions. Sin dai primi minuti si è avuta subito la sensazione che da lì a poco potesse arrivare il gol. E infatti da una prima fiammata di de Bruyne a quella di Camavinga, si arriva al gol del Real. Bellingham gestisce un ottimo pallone sulla trequarti con uno stop pauroso, Vinicius guadagna il fondo da destra e mette in mezzo per Rodrygo una palla perfetta che però Ederson respinge: sulla ribattuta il brasiliano mette la palla in rete.

Il City non resta a guardare e con De Bruyne arriva il cross per la testa di Haaland che stacca ma la palla finisce sulla traversa. Bernardo sulla respinta manda fuori. Primo tempo finito? Neanche per sogno. De Bruyne si libera ai 20 metri e calcia di destro, Lunin in tuffo devia in angolo. City arrembante poi anche con Grealish lanciato da Haaland, conclusione deviata provvidenzialmente in angolo da Rudiger. Prima della fine del primo tempo ancora gli uomini di Guardiola si rendono pericolosi con Foden che si avventa su una palla libera ai 20 metri e calcia con il sinistro, conclusione di poco oltre la traversa. La prima frazione finisce 0-1.

Il gol del pareggio messo a segno da De Bruyne.

City scatenato nella ripresa trascinato da De Bruyne

Il Manchester City inizia subito in maniera decisa il secondo tempo. La squadra di Guardiola cerca il gol più volte con le conclusioni di Grealish e Foden. Real completamente schiacciato all'interno dei suoi 30 metri ma il City non riesce a trovare spazio per la conclusione. Gli inglesi aumentano la pressione anche sui calci piazzati tentando di mettere in difficoltà la solidissima difesa dei Blancos. L'assedio del City però viene poi ripagato dal gol del pareggio ad opera di Kevin De Bruyne, il grande assente all'andata.

Doku, appena mandato in campo da Guardiola, punta e supera Carvajal, calcia, Rudiger non allontana a sufficienza, arriva De Bruyne che piazza la palla sotto la traversa con il piattone lasciando poco margine d'intervento a Lunin. Sempre De Bruyne va a un passo dal gol qualificazione dopo una palla deliziosa servitagli in area di rigore. Il belga calcia alto sulla traversa. L'arbitro concede 4 minuti di recupero ma il punteggio complessivo di 4-4 tra andata e ritorno impone i supplementari alle due squadre.

Tempi supplementari

Il City non molla un centimetro e non concede nulla al Real Madrid dando vita a un assedio durato tutti i primi 15 minuti. Doku scatenato a sinistra ha provato più volte a trovare la via del gol ma senza fortuna. Il gol per la squadra di Guardiola non arriva ma nonostante un'infinità di possesso palla, è stato il Real Madrid ad andare vicinissimo al vantaggio proprio allo scadere con Rudiger che manda alto un ottimo assist da sinistra di Brahim Diaz. Il primo tempo supplementare si chiude ancora sul punteggio di 1-1. Nel secondo tempo supplementare le due squadre mostrano enorme stanchezza, sono sfinite. E infatti succede ben poco e la seconda mini frazione si chiude senza grossi sussulti con le due squadre che vanno ai rigori.

Rigori

Alvarez (MC) gol

Modric (RM) parato

Bernardo Silva (MC) parato

Bellingham (RM) gol

Kovacic (MC) parato

Vazquez (RM) gol

Foden (MC) gol

Nacho (RM) gol

Ederson (MC) gol

Rudiger (RM) gol