Kimmich porta il Bayern in semifinale di Champions: l’Arsenal paga cara una dormita difensiva

Il Bayern batte di misura l'Arsenal nella partita di ritorno dei quarti di finale di Champions, e trova la semifinale. Dopo il 2-2 dell'Emirates è bastato il gol di Kimmich alla squadra di Tuchel per avere la meglio di quella di Arteta. Ora i tedeschi si giocheranno l'accesso in finale contro una tra Real Madrid e Manchester City, mentre l'altra semifinale sarà tra Borussia Dortmund e PSG.

Match giocato ad alta intensità sin dall'inizio. Il Bayern ha provato a fare la partita ma solo con il passare dei minuti è riuscito a prendere il pallino del gioco. Sfida gradevole, senza tantissime occasioni da gol con Neuer impegnato in una sola occasione.

La ripresa parte con un'altra marcia e infatti i padroni di casa sono andati vicinissimi al gol con un colpo di testa di Goretzka, che si è stampato sulla traversa. Fortunato Raya che poco dopo è stato salvato da un suo compagno su una deviazione quasi a botta sicura. È il preludio al gol della formazione di casa che arriva per merito di Kimmich.

Inserimento perfetto del centrocampista che non viene seguito da nessuno in area e ha tutto il tempo di trovare la perfetta deviazione di testa, sull'assist al bacio di Guerreiro. Una dormita da parte della difesa della formazione inglese, con i giocatori di Arteta tutti praticamente immobili. Ha avuto dunque vita facile il centrocampista della nazionale tedesca, per insaccare.

Chi si aspettava una reazione dell'Arsenal è rimasto deluso perché gli inglesi non sono riusciti, eccezion fatta per un tiro di Odegaard, a creare grattacapi ad un Bayern che ha gestito senza patemi il vantaggio fino alla fine. Seconda squadra tedesca in semifinale di Champions dopo il Borussia Dortmund. Un motivo d'orgoglio per il calcio della Bundesliga che sogna una finale tra Borussia e Bayern, sarà molto difficile.