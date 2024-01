Andreazzoli si avvicina a Pioli dopo il gol di Loftus-Cheek in Empoli-Milan: è un signore Bel siparietto dopo il primo gol del Milan nella partita contro l’Empoli, con l’allenatore dei toscani Andreazzoli che si è complimentato in diretta con il collega-avversario Pioli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Non capita tutti i giorni di vedere due allenatori a colloquio amabilmente dopo un gol. Ecco perché quanto accaduto in Empoli-Milan, anticipo domenicale della 19a giornata di Serie A tra Andreazzoli e Pioli dopo la rete del vantaggio ospite è stato particolare. Una conferma degli ottimi rapporti tra i due ma anche della grande signorilità del mister dei toscani.

Tutto è nato dunque dalla splendida azione orchestrata dal Milan per lo 0-1. Una manovra che è stata impreziosita da uno scatto bruciante di Rafael Leao, scatenato sulla sinistra. Strappo imperioso del portoghese che ha staccato Ebuehi portandosi poi in condizione privilegiata per mettere al centro dell'area un pallone molto vantaggioso per Loftus-Cheek. Il centrocampista ex Chelsea è arrivato di gran carriera in proiezione offensiva e con una conclusione molto precisa ha trovato l'angolino che non ha lasciato scampo a Caprile.

Niente da fare dunque per l'Empoli, che può recriminare per l'eccessiva leggerezza forse in fase difensiva, al netto dei meriti degli avversari. Le telecamere di DAZN hanno immortalato i due allenatori vicini nella zona delle panchine. Molto sorridente Andreazzoli si è avvicinato a Pioli (con il quale era entrato in campo prima della partita dialogando amabilmente) per sussurargli qualcosa, con un atteggiamento a dir poco insolito per un mister che ha appena subito una rete.

Il labiale sembra immortalare un "bravissimi" sussurrato dall'ex allenatore della Roma, che si è complimentato con grande sportività con il suo collega. Un gesto che ha confermato la grande signorilità di Andreazzoli che ancor prima di lamentarsi con i suoi giocatori (come fatto invece in occasione del raddoppio del Milan su rigore), ha scelto di esaltare gli avversari per l'azione che ha portato al vantaggio. Ogni tanto bisogna mettere da parte la delusione e la frustrazione, ma non è da tutti.