Nzola era fuori dalla Fiorentina per alcuni problemi personali: il gol al Brugge è una liberazione L'urlo liberatorio di M'Bala Nzola dopo il gol in pieno recupero che ha permesso alla Fiorentina di vincere la semifinale d'andata di Conference contro il Brugge. L'ex Spezia era fuori rosa da tempo a causa di problemi personali.

A cura di Fabrizio Rinelli

M'Bala Nzola era entrato a 7 minuti dal termine di Fiorentina-Brugge (recupero compreso ndr) quando il punteggio di 2-2 sembrava dovesse chiudere l'andata della semifinale di Conference League al Franchi. E invece 3 minuti dopo il suo ingresso in campo l'attaccante angolano ha messo in rete la palla che ha fatto esplodere il popolo viola. Sceso in campo per 20 minuti nell'andata dei quarti contro il Viktoria Plzen lo scorso 11 aprile, Nzola è poi letteralmente sparito dai radar di Italiano. Secondo la Gazzetta dello Sport, il giocatore era alle prese alcuni problemi personali che l'hanno tenuto fermo.

La società, i compagni di squadra e lo stesso allenatore gli sono stati vicino. Non è chiaro di preciso cosa fosse accaduto all'ex attaccante dello Spezia fortemente voluto dallo stesso Italiano che l'aveva allenato in Liguria, ma sta di fatto che in tanti sono corsi per abbracciarlo e stringerlo forte dopo quel gol. Ha saltato le ultime tre partite di campionato finendo momentaneamente fuori rosa. Al termine della sfida contro i neroverdi fu poi Italiano a chiarire tutto: "Ha avuto qualche problema dal punto di vista familiare".

L'abbraccio dei compagni dopo il gol.

Ha urlato come se si fosse liberato del tutto da ogni peso Nzola. Aveva bisogno di quella rete, dell'adrenalina del suo pubblico, dell'abbraccio caloroso dei suoi compagni e dello staff viola che non gli ha mai fatto mancare il supporto. "Siamo contenti per Nzola – ha detto capitan Biraghi al termine della partita – ha avuto dei problemi personali ed è bello che sia riuscito a fare questo gol importante". Nzola aveva saltato le ultime tre sfide di campionato saltando anche la partita di Salerno in cui Italiano aveva scelto di far giocare le seconde linee.

Il momento in cui Nzola mette la palla in rete.

"Abbiamo cercato di mettere tutto ciò che avevamo di offensivo e siamo stati premiati – ha detto lo stesso tecnico viola a fine partita – Nzola mi è piaciuto". Anche al termine della partita stravinta dalla Fiorentina 5-1 contro il Sassuolo in campionato, il tecnico viola aveva speso parole per l'attaccante angolano: "Speravo riuscisse a far gol ma in questo momento anche per lui c'è questa maledizione ma lo vedo molto migliorato dal problemi che ha avuto". Ora il gol al Brugge che potrebbe averlo liberato in vista di questo entusiasmante finale di stagione.