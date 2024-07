video suggerito

Vince 300mila euro grazie al gol di Bellingham al 95′: ha investito zero euro, non sa nulla di calcio Una donna inglese di 50 anni ha vinto il jackpot di un gioco di pronostici gratuito, portandosi a casa ben 300mila euro. Joanne Gordon ha indovinato sette eventi su sette, di cui alcuni difficilissimi, relativi a Inghilterra-Slovenia degli Europei: decisivo il gol di Bellingham al 95′, ma gli altri pronostici azzeccati non sono da meno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

44 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il gol segnato da Jude Bellingham al 95′ di Inghilterra-Slovenia non solo ha salvato il Ct Southgate e i suoi calciatori dalla contestazione che già montava durissima per lo spettacolo misero mostrato finora agli Europei, ma ha anche cambiato la vita di una donna – brava ma soprattutto fortunata – che ha azzeccato 7 pronostici, di cui alcuni assurdi, relativi alla partita in questione degli ottavi di finale. Joanne Gordon, una cinquantenne di Coventry, si è portata a casa ben 250mila sterline (quasi 300mila euro al cambio), senza investire peraltro neanche un centesimo.

Joanne Gordon vince il jackpot indovinando 7 pronostici su 7

Joanne ha partecipato ad ITV Picks, un gioco gratuito organizzato dal canale televisivo britannico in cui bisogna pronosticare sette eventi su una partita di Euro 2024 per aggiudicarsi le 250mila sterline. La donna britannica ha fatto 7 su 7 proprio grazie all'X finale nei tempi regolamentari di Inghilterra-Slovenia, aggiudicandosi da sola l'intero jackpot. Non era mai accaduto nella storia del gioco, e guardando cosa si chiede di indovinare è facile capire il perché: la difficoltà è mostruosa, soprattutto considerando che è una multipla da sette.

I 7 eventi indovinati di Inghilterra-Slovenia: alcuni erano difficilissimi

I partecipanti al gioco dovevano indicare correttamente: 1) il punteggio della partita all'intervallo 2) il punteggio finale match 3) il primo marcatore 4) il primo ammonito 5) il numero di calci d'angolo 6) il minuto del primo gol 7) se ci sarebbe stato o meno un rigore. Nel secondo tempo era ormai rimasta in gioco solo Joanne per fare strike: "In questo momento, abbiamo una persona che ha bisogno di altri due calci d'angolo e un gol dell'Inghilterra…" ha twittato a quel punto il profilo ufficiale del gioco. I due corner sono arrivati e dunque mancava solo che la nazionale dei Tre Leoni pareggiasse. Sembrava ormai una causa senza speranza, finché Bellingham al 95′ ha tirato fuori dal cilindro una rovesciata mostruosa.

In quel momento è esploso un Paese intero, e in una casa di Coventry si sono vissuti momenti di gioia incontenibile mista ad incredulità. Joanne fino a quel momento aveva azzeccato tutto, dallo 0-1 per la Slovenia all'intervallo, a Schranz primo marcatore, al minuto in cui lo sloveno aveva segnato (il 25′ del primo tempo), a Marc Guehi primo giocatore ad essere ammonito. Anche l'assenza di rigori fischiati e il numero dei calci d'angolo (9) era stato indicato correttamente: mancava solo l'X finale, messo in cascina grazie a Bellingham all'ultimo respiro.

La vincitrice non segue il calcio: "Non mi sembra ancora vero"

Joanne ha poi ammesso di non essere una vera appassionata di calcio, ha ringraziato Bellingham e ha provato a raccontare cosa ha provato in quei momenti: "Non so davvero come descriverlo, è surreale. Senti parlare di persone che vincono grandi somme di denaro e pensi: ‘Bene per loro, proverò a vincere anch'io'. Ma non prendi mai in considerazione che potrebbe succedere davvero. Quando ha segnato Bellingham, io e mio marito pensavamo di aver vinto, ma non ne eravamo sicuri al 100%. Quindi ho effettuato l'accesso sul mio telefono e ho visto la classifica, il mio nome e l'importo, e mi sono detta: ‘No, non è vero'. Non ho ancora realizzato del tutto. Non mi sembra ancora reale".

Cosa farà Joanne con i 300mila euro vinti

Con quasi 300mila euro in più in banca (295mila per la precisione), Joanne ha spiegato cosa intende fare della vincita: "Abbiamo già deciso di dare a ciascuno dei nostri ragazzi dei soldi per aiutarli a sistemarsi, ma non abbiamo ancora preso la decisione definitiva. Ti dici che ora puoi permetterti di fare questo, quello e quell'altro, o addirittura prenderti una vacanza, perché quest'anno per noi non era nemmeno prevista una vacanza".

"Hey Jude, don't let me down" cantavano i Beatles, e no, Jude non ha deluso Joanne: quel gol pazzesco segnato in rovesciata vale davvero un tesoro.