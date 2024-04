Lopetegui al Milan come nuovo allenatore per il dopo Pioli: bozza di contratto e due alternative

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Julen Lopetegui come nuovo allenatore del Milan come sostituto di Stefano Pioli. L'operazione prende quota nonostante i malumori espressi dalla tifoseria rossonera sui social. La Gazzetta dello Sport quest'oggi sottolinea come tra le parti esista già una bozza di contratto per portiere il tecnico spagnolo sulla panchina rossonera. Accordo triennale da poco meno di 4 milioni netti a stagione e intesa sui piani per la squadra. Ha avuto l’ok di tutte le componenti dirigenziali, manca il via libera definitivo. Chiaramente quello di Gerry Cardinale.

Se saltasse, potrebbe tornare in auge il nome di Paulo Fonseca, ex Roma che sta facendo benissimo al Lilla, oppure il club potrebbe virare definitivamente su De Zerbi che al momento è sicuramente l'allenatore più apprezzato in Europa. Un contratto dunque fino al 2027 per Lopetegui che però resta ancora un rebus proprio per via della dura presa di posizione di gran parte del popolo rossonero che vorrebbe un profilo diverso.

Julen Lopetegui durante la sua esperienza al Wolerhampton.

Decisive saranno però le ultime due settimane per capire se quella bozza potrà essere trasformata definitivamente in documento ufficiale. Il Milan sarebbe stato convinto dalle idee di Lopetegui che si sposerebbero col progetto pensato per il futuro della squadra. I tifosi sui social però si sono già schierati e pensavano che la società potesse puntare su un allenatore come Antonio Conte che al momento però è conteso da diversi club, Napoli su tutti. Da capire dunque come Cardinale vorrà agire prima di dare l'ok definitivo.

Nel frattempo il futuro di Stefano Pioli pare segnata con la conclusione della sua esperienza al Milan. Un argomento questo trattato anche dall'ad Giorgio Furlani, al termine di Juve-Milan, ai microfoni di DAZN: "Tutte questi rumors danno un po' di fastidio e adesso diciamo basta perché vorremmo giocare a calcio e vincere le partite per restare secondi". Chiaro come adesso ci sia massima riservatezza sull'argomento ma è ovvio che siamo già nella fase decisiva per la scelta del nuovo allenatore che inevitabilmente inciderà anche sulle scelte di mercato.