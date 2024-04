video suggerito

La formazione a sorpresa del Milan contro l’Inter spoilerata da una talpa: Pioli aveva ragione Il tecnico del Milan alla vigilia del derby con l’Inter ha insinuato la presenza di una talpa: “La formazione? La scoprirete tra poco tanto…”. Poche ore dopo è stato svelato il piano tattico di Pioli, che penserebbe a Leao centravanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Non è un momento facile questo per Stefano Pioli, che a fine stagione, nonostante il probabilissimo secondo posto,lascerà il Milan. Alla vigilia del derby con l'Inter il tecnico ha mandato una vera e propria bordata. Rispondendo a chi gli chiedeva della formazione ha detto che presto tutti l'avrebbero conosciuta, lasciando intendere che ci sia qualcuno che abbia delle informazioni di prima mano.

Milan-Inter è il derby scudetto

Il secondo posto non basta a Pioli, che si appresta a disputare le ultime sei partite da allenatore milanista, poi ci sarà l'addio dopo quattro anni e mezzo. Il tecnico emiliano vuole chiudere anche con un grande derby, derby, che potrebbe assegnare lo Scudetto all'Inter – sarà così se i nerazzurri lo vinceranno – cosa che in casa rossonera si vorrebbe impedire per non vedere i festeggiamenti a San Siro già nella stracittadina.

Pioli insinua ci sia una talpa

Alla viglia Stefano Pioli si è presentato in conferenza stampa, ha risposto a svariate domande è tornato sull'Europa League e quando ha ricevuto una domanda sul derby e sulla formazione che avrebbe scelto per Milan-Inter è stato nettissimo. Dopo aver sentito: "Come si prepara una partita così?", ha risposto: "La formazione la scoprite tra poco tanto... Come si fa a non preparare bene una partita così importante dal punto di vista mentale? Per le scelte tattiche credo che potrei far tutto: cambiare tutto, confermare tutto, sono aperto a tutto".

Quel "la formazione la scoprite tra poco" sembra una frase buttata lì a caso e invece no. Perché Pioli, in modo elegante, ha mandato una bordata bella forte lasciando intendere che sia una talpa, qualcuno che conosca la formazione e le use mosse in anticipo. Il tecnico emiliano si è sfogato, toccando diversi argomenti, e ha fatto riferimento a una talpa. I fatti gli hanno dato poi ragione, perché poi poche ore dopo è ‘uscita' la formazione del Milan per il derby, che prevederebbe Leao centravanti, una mossa che doveva essere a sorpresa e che invece ora è ben nota all'Inter.

La probabile formazione del Milan, Leao centravanti con l'Inter

Leao si sposta. Il portoghese si sposta dalla fascia al centro dell'attacco, con Giroud che finirà il panchina. 4-2-3-1 con Gabbia al fianco di Tomori in difesa. Maignan in porta, Calabria e Theo Hernandez sulle fasce. Adli e Reijnders alle spalle di Pulisic, Loftus-Cheek e Musah. Davanti solo Leao, con Chukwueze pronto a subentrare e rendere più offensivo l'undici dei rossoneri.