Cosa serve all’Inter per vincere lo Scudetto oggi nel derby contro il Milan L’Inter diventa campione d’Italia per la 20ª volta stasera se batterà il Milan. Se i nerazzurri di Inzaghi non vincessero il derby dovrebbero rimandare tutto al prossimo weekend. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Questa sera si gioca il derby tra Milan e Inter, è la gara di ritorno e vale per la 33ª giornata di Serie A. I derby hanno sempre un peso specifico enorme, ma stavolta un po' di più, perché a San Siro i nerazzurri hanno la possibilità di conquistare lo Scudetto con cinque giornate di anticipo. E nella Milano sponda interista da tempo si sogna questo duplice risultato. Vincere il titolo numero 20, quello della doppia stella, e farlo davanti ai ‘cugini', che ovviamente, soprattutto per motivi di orgoglio, non vogliono che ciò accada. L'Inter per conquistare già stasera lo Scudetto ha bisogno solo di un risultato: la vittoria.

Inter Campione d’Italia se vince contro il Milan

L'Inter ha conquistato fin qui 83 punti, e mancando sei giornate ha ancora la possibilità di superare quota 100, ma per farlo deve vincerle tutte. Il Milan di punti ne ha 69. La distanza tra nerazzurri e rossoneri è di 14 lunghezze. Dopo il derby di ritorno rimarranno cinque partite e quindi quindici punti a disposizione. Per questo l'Inter sarà campione d'Italia per la ventesima volta solo se vincerà la gara della 33ª giornata. In caso di pareggio o di sconfitta sarà tutto rinviato al prossimo turno, che si disputerà nell'ultimo weekend di aprile.

Quando arriva la matematica in caso di pareggio o sconfitta nel derby

Se l'Inter pareggerà con il Milan manterrà quattordici punti di vantaggio sul Milan e avrà la certezza di vincere lo scudetto nel prossimo turno, ma deve battere a San Siro il Torino. Dovesse fare un pari con i granata invece non potrebbe aggiudicarsi il titolo nemmeno in caso di sconfitta dei rossoneri, che sfidano la Juventus.

Qualora l'Inter perdesse il derby, i rossoneri si porterebbero a undici lunghezze e in quel caso potrebbero rimandare forse di più di una settimana la matematica certezza dello scudetto. Perché all'Inter potrebbe poi non bastare il successo sul Torino per iniziare a far festa, in quanto dopo la 34ª giornata servirebbero tredici punti di differenza.