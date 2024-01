Jovic, Traorè e Leao lanciano il Milan dei ragazzini ai quarti di Coppa Italia: Cagliari battuto 4-1 Il Milan si presenta con quattro giovanissimi tra i titolari e batte 4-1 il Cagliari negli ottavi di Coppa Italia staccando il pass per i quarti grazie alla doppietta di Jovic su due iniziative di Theo Hernandez, al gol del 19enne Chaka Traorè e alla rete in pieno recupero del subentrato Leao. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Milan, in formazione rimaneggiata e con tantissimi giovani in campo, batte 4-1 il Cagliari negli ottavi della Coppa Italia 2023-2024 e stacca i pass per i quarti di finale dove affronterà la vincente del match tra Atalanta e Sassuolo.

In avvio ci hanno pensato i più esperti ad indirizzare l'incontro in favore dei rossoneri con la decisiva parata del 40enne Antonio Mirante sul colpo di testa di Petagna e con la prima sortita offensiva di Theo Hernandez (schierato difensore centrale al fianco del 18enne Jan-Carlo Simic con l'altro classe 2005 Alex Jimenez, tra i migliori in campo, messo a fare il terzino sinistro) che, con la complicità di un Hatzidiakos rivedibile, ha offerto la possibilità a Luka Jovic di portare in vantaggio i padroni di casa e mettere la partita in discesa per la formazione di Stefano Pioli.

Stesso tandem protagonista del raddoppio arrivato poco prima dell'intervallo: il francese recupera palla sulla propria trequarti sull'errore in fase di controllo di Jankto, strappa andando ad una velocità doppia rispetto agli avversari seminando uno dopo l'altro i difensori rossoblu e arrivato in area serve Jovic che da posizione defilata va ad un non irresistibile tiro incrociato che Radunovic però con un goffo intervento trasforma nel 2-0 per il Milan.

Leggi anche Tabellone Coppa Italia 2024: chi va ai quarti e gli accoppiamenti in semifinale

In avvio di ripresa, con il risultato ormai ben indirizzato, sono i ragazzini a prendersi la scena con Jimenez che semina il panico sulla corsia mancina arrivando sul fondo e mettendo in mezzo il pallone per la conclusione di Chuckwueze che cicca però il tiro con la palla che finisce nei piedi di Chaka Traorè che in caduta riesce a concludere verso la porta difesa da Radunovic che ancora una volta ci mette del suo regalando il gol del 3-0 al 19enne ivoriano schierato questa sera da Stefano Pioli nel tridente di trequartisti insieme al nigeriano e Luka Romero (tra i tanti giovani mandati in campo tra le fila rossonere quello che ha deluso di più).

Con tre gol di vantaggio e la strada ormai spianata verso i quarti di finale il Milan gestisce con l'allenatore meneghino che prima manda in campo gli esperti Florenzi, Pulisic e Leao e poi, nel finale, dà spazio ad altri due promettenti 18enni come Bartesaghi e Zeroli, il calo di concentrazione negli ultimi minuti però consente al Cagliari di trovare la rete della bandiera con la conclusione di Azzi deviata da Luvumbo che beffa Mirante, ma l'azione personale di Rafael Leao con la conclusione a giro che sorprende Radunovic in pieno recupero rimette tre gol di distanza tra le due squadre e fissa il risultato finale sul 4-1 che qualifica il Milan "dei ragazzini" ai quarti della Coppa Italia 2023-2024.