La Fiorentina vola in semifinale di Coppa Italia per il terzo anno di fila: Bologna ko ai rigori La Fiorentina vola in semifinale di Coppa Italia battendo ai quarti il Bologna dopo calci di rigore. I tempi regolamentari e supplementari si sono conclusi con il punteggio di 0-0.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Fiorentina vola in semifinale di Coppa Italia battendo ai quarti il Bologna dopo calci di rigore. I tempi regolamentari e supplementari si sono conclusi con il punteggio di 0-0. Zirkzee pericoloso subito con una traversa poi la Fiorentina nel corso della partita si divora due gol sempre con Martinez Quarta bloccato dalle parte di Skorupski. Prima dei tiri dagli undici metri la viola fallisce un'altra grande occasione con Kayode. Ai rigori ha la meglio la squadra di Italiano: decisivo l'errore di Posch. La Fiorentina se la vedrà contro la vincente di Milan-Atalanta.

Beltran ha creato l'occasione migliore per la Fiorentina.

Zirkzee ha l'occasione migliore nel primo tempo

Primo tempo bloccato, a tratti molto equilibrato quello tra Fiorentina e Bologna. Al Franchi finiscono 0-0 i primi 45 minuti che non hanno vissuto di grandissime occasioni da gol degne di nota da parte di entrambe le squadre. Una prima parta di gara non giocata a ritmi particolarmente alti. L'occasione migliore capita sui piedi di Zirkzee che alla mezz'ora si gira in area, calcia, con la palla che scheggia la traversa. L'attaccante ex Bayern controlla di destro, sterza, calcia con il sinistro e la palla finisce proprio sul legno alto della porta viola.

Sospiro di sollievo per la squadra di Vincenzo Italiano che come capita ormai da diverse partite tra campionato e coppa, fatica a capitalizzare al meglio le tante occasioni da gol in fase offensiva. La Fiorentina ha infatti tentato di aumentare il ritmo con qualche transizione veloce. Nel corso di queste trame offensivo è Beltran a fare tutto da solo calciando la palla oltre la traversa creando di fatto una delle poche occasioni degne di nota di questa prima frazione che si chiude senza reti e con uno 0-0 che è più che giusto per quanto visto in campo.

Zirkzee e Ranieri a duello nel secondo tempo.

Ancora equilibrio nel secondo tempo del Franchi

Nel secondo tempo la partita diventa più frizzante. Orsolini colpisce il palo, ma è in fuorigioco. Un'azione che conferma comunque l'ottimo inizio del Bologna che ricomincia al meglio questa ripresa. La Fiorentina si accende solo a fiammate e allora sono ancora gli ospiti a rendersi pericolosi con Posch il quale entra in area dal lato corto ma poi sbaglia completamente la conclusione verso la porta difesa da Christiansen. Girandola di sostituzioni da parte dei due allenatori con Italiano che mette in campo Nzola e tira fuori Beltran.

Thiago Motta cambia praticamente nulla facendo entrare solo nel finale di tempo Calafiori. Nel frattempo una piccola fiammata della Fiorentina con Nzola che non riesce a trovare lo spazio per concludere, la palla arriva a Kayode che calcia in maniera decisamente imprecisa mandando altissima la palla. Le due squadre sembrano essere incapaci di costruire altre trame di gioco e infatti la partita va lentamente verso la fine con il risultato a occhiali non prima di un miracolo di Skorupski su Martinez Quarta a tempo scaduto. Lo 0-0 diventa infatti il punteggio finale che manda le squadre ai supplementari.

Martinez Quarta si divora il gol del vantaggio.

Tempi supplementari e calci di rigore

Nel primo tempo supplementare si fa subito vedere il Bologna con Zirkzee capace di portarsi davanti alla porta viola sfiorando il palo ma l'occasione migliore è per la Fiorentina. È nuovamente Martinez Quarta che si trova a tu per tu con Skorupski ma calcia debolmente di sinistro e il portiere polacco para. Nel secondo tempo supplementare invece l'occasione migliore è ancora per la viola che si divora il gol del vantaggio con Kayode. L'esterno destro della squadra di Italiano si inserisce al meglio in area di rigore dopo un cross da sinistra ma il suo colpo di testa finisce in fallo laterale. Si andrà ai calci di rigore: dagli undici metri vince la Fiorentina, errore decisivo dal dischetto di Posch per il Bologna che manda alto il suo tiro.