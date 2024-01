Quando si giocano le semifinali di Coppa Italia: date e tabellone Quando si giocano le semifinali della. Coppa Italia 2023-2024: il tabellone e le date delle gare di andata e ritorno della fase finale del ‘torneo della Coccarda’. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Coppa Italia 2023-2024 sta per proiettarsi nella fase finale e i quarti di finale che si giocheranno tra 9-10-11 gennaio 2024 daranno i nomi delle quattro squadre che si sfideranno nel doppio confronto delle semifinali nel prossimo mese di aprile.

La prima semifinalista è la Fiorentina, che ha battuto il Bologna ai calci di rigore, se la vedrà con la vincente di Milan-Atalanta mentre il secondo accoppiamento potrebbe essere ancora più scintillante perché uscirà dal derby della Capitale Lazio-Roma e da Juventus-Frosinone.

Quattro scontri dai quali verranno fuori gli accoppiamenti per il penultimo atto del ‘torneo della Coccarda', unica fase della competizione che si gioca sui 180′ e non in gara secca.

Coppa Italia 2024, quando si giocano le semifinali: le date

Le semifinali di Coppa Italia si disputeranno in un doppio confronto e si giocheranno tutte ad aprile: le sfide d'andata sono state fissate per il 3-4 aprile 2024 mentre quelle di ritorno saranno una ventina di giorni dopo (24-25 aprile). Tutti gli incontri si potranno seguire in diretta TV in chiaro su Mediaset.

Il tabellone delle semifinali di Coppa Italia

La Fiorentina, finalista dello scorso anno, è riuscita ad avere la meglio della sorpresa Bologna e proverà ad arrivare nuovamente in fondo al torneo nazionale. Gli emiliani, dal canto loro avevano eliminato l'Inter, vincitrice delle ultime due edizioni, e hanno provato a far sognare i loro tifosi fino alla fine. Non è andata come speravano. Milan e Atalanta non possono nascondersi e cercheranno in tutti i modi di entrare tra le prime quattro per giocarsi le loro carte. Dal derby della Capitale uscirà la terza semifinalista e sarà uno scontro davvero sentitissimo: ci sono ancora scorie dell'ultimo doppio confronto del 2017 e la finale del 2013. Il Frosinone si è preso i quarti per la prima volta nella sua storia travolgendo il Napoli per 4-0 e vuole continuare a sognare ma affronterà la Juventus, che ha eliminato con 6 gol la Salernitana e punta ad arrivare in finale dopo l'eliminazione dello scorso anno in semifinale.

Fiorentina – Milan vs Atalanta

Lazio vs Roma – Juventus vs Frosinone