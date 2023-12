Il Bologna fa fuori l’Inter in Coppa Italia: Zirkzee illumina, Beukema e Ndoye non perdonano Il Bologna ha espugnato il Meazza battendo l’Inter in rimonta nei supplementari 2-1. Dopo il gol di Carlos Augusto, Beukema e Ndoye hanno regalato ai rossoblu i quarti contro la Fiorentina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Il Bologna ha espugnato il Meazza battendo l'Inter in rimonta nei supplementari 2-1 degli ottavi di Coppa Italia. Dopo l'illusoria rete di Carlos Augusto nell'extra-time, ci ha pensato Zirkzee a cambiare le sorti dell'incontro con il doppio assist d'autore per i gol di Beukema e Ndoye. Ancora una gioia per Thiago Motta, che ora si giocherà i quarti di finale contro la Fiorentina.

Il Bologna si è presentato a San Siro forte dell'ottima stagione finora disputata in Serie A. Sia Motta che Inzaghi hanno optato per un discreto turnover puntando inizialmente su chi ha giocato meno in campionato. Tra questi il grande ex Arnautovic che nonostante la grande generosità al fianco di Lautaro non è riuscito a lasciare il segno. Grande protagonista già nel primo tempo il portiere rossoblu Ravaglia abile a disinnescare i tentativi di Klaassen e Frattesi. Per gli emiliani, chanche per Fabbian che con un tacco al volo ha messo i brividi al vice-Sommer Audero.

Nella riprese l'Inter ha alzato i giri collezionando diverse palle gol. La capolista della Serie A è arrivata al tiro con relativa facilità senza però riuscire a trovare la via della rete. L'occasione più ghiotta è capitata a Lautaro Martinez, su calcio di rigore concesso grazie al Var per un tocco con il braccio di Corazza. L'argentino però è stato ipnotizzato ancora dallo scatenato Ravaglia. Sembrava imbattibile il portiere del Bologna, attento anche su un tentativo ravvicinato di Dimarco. Nulla ha potuto però in avvio di supplementari quando il colpo di testa di un liberissimo Carlos Augusto non gli ha lasciato scampo.

Una rete che sembrava avere spianato all'Inter la strada verso i quarti e che invece non è bastata dopo l'uscita di Lautaro Martinez che ha accusato un fastidio alla coscia. Nel secondo tempo supplementare ecco il pareggio di Beukema bravo nel capitalizzare un assist prezioso di Zirkzee che con un tacco ha trasformato in oro un pallone che sembrava destinato a finire sul fondo sugli sviluppi di un corner. 4′ più tardi poi il Bologna ha addirittura messo la freccia, ancora con l'olandese protagonista: prima un tunnel su Acerbi e poi il passaggio illuminante per Ndoye che in uscita ha battuto Audero per il gol dell'1-2.