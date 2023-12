Infortunio di Lautaro Martinez in Inter-Bologna di Coppa Italia: le condizioni dell’argentino Brutta serata nerazzurra in Coppa Italia per l’Inter che viene eliminata dal Bologna ai supplementari e rischia di perdere per infortunio Lautaro Martinez. L’argentino è uscito al 98′ toccandosi la coscia sinistra, poi lo sconforto in panchina: probabile affaticamento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Lautaro Martinez è uscito da San Siro al 98′ minuto di Inter-Bologna di Coppa Italia, lasciando col fiato sospeso i tifosi nerazzurri, già amareggiati per l'eliminazione agli ottavi. Un problema muscolare per l'argentino che si è toccato improvvisamente l'interno coscia sinistra, con una smorfia di disappunto. A quel punto Simone Inzaghi ha deciso di effettuare il cambio togliendo il Toro dal match e facendolo accomodare in panchina dove è stato assistito dallo staff medico che gli ha fasciato il muscolo. Probabile affaticamento.

Come sta Lautaro Martinez? Questa è stata la domanda che è rimbalzata nella parte finale della partita di Coppa Italia che l'Inter ha giocato col Bologna per segnare ai supplementari grazie all'incornata di Carlos Augusto e poi subire il pareggio di Beukema e il KO col tapìn di Ndoye. Che nemmeno un rigore a favore dell'Inter era riuscito a scalfire. Colpa proprio di Lautaro che nel secondo tempo ha fallito l'occasione più ghiotta al 65′ fallendo dal dischetto, ipnotizzato dal giovane Ravaglia che para e sventa il pericolo.

Una partita con più ombre che luci per il bomber nerazzurro che ha duettato con Arnautovic nelle nuove disposizioni di Inzaghi che ha optato a diverse soluzioni differenti inserendo sin dall'inizio chi ha giocato meno da inizio di stagione. Per dare fiato e riposo ai titolarissimi, evitando fastidiose sorprese in vista dell'ultimo match pre Natale che dovrà garantire il primato in classifica. Tutti con un occhio di riguardo, tranne il goleador principe, il Toro, Lautaro che è uscito dal campo solo dopo 100 minuti, nel primo tempo supplementare.

Lautaro esce infortunato: in panchina si copre ma si intravvede la coscia fasciata

Per l'argentino un problema all'altezza dell'inguine, di natura muscolare, nell'interno coscia sinistro. Subito uno sguardo alla panchina e l'intesa di voler uscire dal campo, facilitando l'inserimento di Mkhitaryan: a preoccupare soprattutto non è stato tanto l'uscita dal campo quanto lo sconforto in cui è caduto Lautaro in panchina, dove si è accomodato dopo che i medici gli hanno fasciato la coscia, coprendosi con una coperta e restando in disparte. Bisognerà attendere ulteriori esami per capire se si dovrà fermare e saltare alcune partite anche se, stando alle dichiarazioni di Inzaghi nel post gara, lo staff medico resta fiducioso.