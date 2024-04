video suggerito

La fake news che dilaga all'estero: "Lautaro e Maignan si sono baciati sulla bocca" Sembra impossibile, ma all'estero è dilagata la fake news di un improbabile bacio sulla bocca tra Lautaro Martinez e Mike Maignan nell'ultimo derby vinto dall'Inter sul Milan: ecco come sono andate realmente le cose.

A cura di Paolo Fiorenza

Nelle ultime ore il derby tra Milan e Inter che ha consegnato matematicamente ai nerazzurri lo scudetto della seconda stella è tornato a fare notizia all'estero, ma non per il risultato o i gesti tecnici dei protagonisti, bensì per un fotogramma estrapolato dalle immagini televisive che si è trasformato in una colossale fake news, tanto improbabile quanto la neve a ferragosto: il bacio sulla bocca tra Lautaro Martinez e Mike Maignan. Sembra impossibile, eppure fuori dall'Italia qualcuno ha accreditato questa versione, diffondendola in maniera virale sui social.

Uno dei tanti tweet che all'estero accredita la versione del bacio tra Lautaro Martinez e Mike Maignan

Ovviamente si tratta solo di un'illusione dovuta al contatto ravvicinatissimo tra il capitano nerazzurro e il portiere rossonero nel finale arroventato della partita: tra i due non c'è stata nessuna effusione, men che mano un bacio. Anzi…

Il tutto avviene poco prima del fischio finale: il Milan non ci sta a perdere, non vuole far festeggiare proprio nel derby lo scudetto ai cugini, ed allora prova un ultimo disperato forcing nell'area di rigore interista alla ricerca del pareggio, quando ormai siamo nell'ultimo minuto di recupero.

Il pallone finisce in calcio d'angolo ed allora sale anche Maignan per provare a piazzare il colpaccio del 2-2. Ma mentre Chukwueze si accinge a battere dalla bandierina, si scatena il parapiglia proprio sulla linea della porta difesa da Sommer: c'è Frattesi a terra, colpito da una sbracciata di Calabria, che poco dopo sarà espulso dall'arbitro Colombo.

Capitan Lautaro si getta nella mischia e spintona Calabria, a quel punto gli va contro a muso duro Maignan ed è in quel frangente che i volti dei due si avvicinano, dando luogo al ‘bacio' inesistente diventato virale all'estero.

Un altro tweet sul fantomatico bacio tra il capitano nerazzurro e il portiere rossonero

Altro che bacio e manifestazioni di affetto: i due calciatori si abbrancano e si spintonano, dicendosene di tutti i colori. Non esattamente quello che fanno due che si baciano…