Le riprese inedite di Milan-Inter svelano la lite tra Lautaro e Adli: “Tu chi c***o sei?” Le immagini riprese dalla bordocam di DAZN svelano gli accesi dialoghi in campo nel derby tra i calciatori Milan e Inter tra cui anche un’accesa lite tra Adli e Lautaro Martinez. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

A distanza di qualche giorno dal derby che ha consegnato l'aritmetica certezza dello scudetto all'Inter le riprese inedite della BordoCam pubblicate da DAZN svelano diversi episodi del match tra il Milan e i nerazzurri che in diretta erano sfuggiti. Tra questi c'è anche un'animatissima discussione tra diversi calciatori andata in scena nelle fasi iniziali della partita in cui si sono alzati i toni evidente preludio del nervosismo che si sarebbe poi scatenato nel corso del match sfociato nella rissa finale che ha portato alle espulsioni di Theo Hernandez e Denzel Dumfries e a quella successiva di Calabria.

Protagonisti del primo parapiglia dell'incontro immortalato dalla telecamera posta a bordo campo sono il milanista Yacine Adli e diversi calciatori interisti tra cui il capitano Lautaro Martinez. Tutto nasce da un fallo subito da Barella che dopo un contatto è rimasto a terra dolorante facendo arrabbiare proprio il centrocampista del Milan che lo ha invitato con veemenza ad alzarsi accusandolo di essersi tuffato. In difesa della mezzala nerazzurra sono arrivati diversi compagni di squadra, prima Calhanoglu e poi Mkhitaryan, che spingono via il numero #7 rossonero che continua però anche a distanza ad accusare Barella di aver simulato sull'intervento di Theo Hernandez.

A quel punto interviene anche un nervosissimo Lautaro Martinez che si rivolge direttamente ad Adli prima invitandolo con ampi gesti di abbassare i toni e smetterla di parlare ("Muto! Devi stare muto!") e infine liquidandolo con un "Ma tu chi c***o sei?" mentre il suo compagno di squadra Acerbi e l'avversario Rafael Leao cercavano di riportare la calma. Un acceso diverbio avvenuto quando ancora il risultato del derby con l'altissima posta in palio era sullo 0-0 che lasciava intuire qual era il livello di tensione in campo già fin dalle prime battute e che, inevitabilmente, nel momento in cui è stato reso pubblico da DAZN è diventato virale sui social network.