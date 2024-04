video suggerito

Lautaro Martinez canta il coro insultante contro il Milan nella festa dell’Inter in Piazza Duomo Lautaro Martinez scatenato in Piazza Duomo per festeggiare lo Scudetto dell’Inter insieme ai tifosi nerazzurri. All’improvviso anche l’argentino partecipa al coro d’insulto contro il Milan. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Al triplice fischio del derby di Milano è iniziata la festa dell‘Inter campione d'Italia che oltre a conquistare lo Scudetto numero 20 della sua storia si è aggiudicata anche la seconda stella sulla maglia. Un trionfo che i tifosi hanno voluto subito festeggiare al meglio in Piazza Duomo diventata in un attimo totalmente nerazzurra sotto lo sguardo vigile della splendente Madonnina. L'arrivo dei giocatori ha completato l'opera. Lautaro Martinez scatenatissimo intona cori contro il Milan insieme ai sostenitori nerazzurri dalla Terrazza Aperol: "E chi non salta insieme a noi cos'è…è un milanista pezzo di me..a".

Uno sfottò nei confronti dei rossoneri finiti ko nell'ennesimo derby che in questo caso ha un sapore ancora più amaro. Urla, cori e fumogeni sono stati parte integrante della serata per una festa Scudetto durata fino a tarda notte. L'arrivo della squadra in Piazza Duomo ha poi fatto il resto. La ciliegina sulla torta a una serata indimenticabile per l'Inter di Simone Inzaghi capace di trionfare conquistando questo traguardo con ben 5 giornate d'anticipo. E mentre i giocatori si divertivano a brindare e festeggiare, dalla terrazza Aperol è stato Barella a far iniziare il delirio totale chiamando proprio Lautaro Martinez.

Il capitano si è affacciato dalla terrazza per prendersi l'abbraccio dei suoi tifosi che lo hanno aspettato tanto. L'argentino si mette a cavalcioni sul balcone e con Barella e Dimarco diventa capoultras. I tifosi nerazzurri lo invogliano a cantare e lui di certo non si tira indietro, anche quando c'è da intonare un coro contro i cugini del Milan. Il capitano dell'Inter urla dalla terrazza e in sottofondo esplodono petardi e si accendono altri fumogeni che colorano ulteriormente la festa nerazzurra.

I calciatori dell'Inter d'altronde avevano già annunciato la loro presenza in Piazza Duomo chiamando a raccolta i tifosi chiedendo loro di aspettarli. Su tutti Dimarco, titolare inamovibile di Simone Inzaghi e tifoso numero uno della squadra nerazzurra: "Ora vado a festeggiare con la squadra, poi di sicuro mi presento in Piazza Duomo. Avvisate i tifosi di aspettarmi – aveva detto a DAZN il terzino mancino – Io qualche scudetto l’ho fatto lì, per questo stasera ci andrò".