Quando si giocano le partite dei quarti di Coppa Italia: date e tabellone Inter e Napoli già fuori. Ai quarti di Coppa Italia aspirano di arrivare Milan, Juventus e Roma. Fiorentina-Bologna è l'unico accoppiamento già definito dei quarti di finale.

A cura di Alessio Morra

Tra il 2 e il 4 gennaio sono in programma le ultime quattro partite degli ottavi di finale di Coppa Italia. Partite importanti in un tabellone che ha già visto l'uscita di Inter e Napoli, le principali teste di serie. I nerazzurri sono stati battuti a San Siro 2-1 dal Bologna, impostosi dopo i tempi supplementari. Il Bologna nei quarti sfiderà la Fiorentina, finalista nella passata edizione. Ai quarti anche il Frosinone, che ha umiliato il Napoli e che attende la vincente di Juventus-Salernitana, in campo il 4 gennaio.

La Lazio è stata la prima a ottenere il pass per i quarti e intravede il derby con la Roma, che vuole prendersi la rivincita con la Cremonese. Milan-Cagliari sarà la prima partita italiana del 2024. A San Siro si gioca già martedì 2 gennaio. Chi vince passa ai quarti e sfiderà la vincente di Atalanta-Sassuolo.

Coppa Italia 2024, quando si giocano i quarti: le date

Ufficialmente i quarti di finale di Coppa Italia sono in programma mercoledì 10 gennaio. Ma si attenderà l'esito degli ottavi per definire il calendario dei quarti che si svilupperanno tra martedì 9 e giovedì 11 gennaio. Tutti gli incontri si potranno seguire in diretta TV in chiaro su Mediaset.

Il tabellone dei quarti di Coppa Italia

Il Bologna che ha eliminato l'Inter affronterà nei quarti di finale la Fiorentina, che giocherà in casa. Questo è l'unico quarto di finale già stabilito alla vigilia dei restanti ottavi di finale. Fuori subito l'Inter vincitrice delle ultime due edizioni. A casa anche il Napoli, campione d'Italia, travolto dal Frosinone, ai quarti per la prima volta. Tra le prime otto c'è anche la Lazio.

Fiorentina-Bologna

Milan/Cagliari-Atalanta/Sassuolo

Lazio-Roma/Cremonese

Juventus/Salernitana-Frosinone