Milan-Cagliari di Coppa Italia oggi in TV e streaming, dove vederla: canale, orario e formazioni Il Milan gioca con il Cagliari la partita degli ottavi di finale di Coppa Italia. Gara in diretta tv e in chiaro su Canale 5. Chi supera il turno trova la vincente di Atalanta-Sassuolo. Le ultime news sulle formazioni di Pioli e Ranieri.

Milan–Cagliari è la prima partita dell'anno 2024. Si va in campo per gli ottavi di Coppa Italia 2023-2024 a San Siro (questa sera, ore 21) in gara secca, con supplementari e rigori in caso di parità dopo i tempi regolamentari. La sfida sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Canale 5. Chi si qualifica ai quarti se la vedrà con la vincente di Atalanta–Sassuolo.

Per la squadra di Stefano Pioli (la sua posizione è in bilico sul filo dell'esonero) si tratta dell'esordio stagionale nella competizione tricolore, vi arriva dopo la vittoria in campionato ottenuta contro gli emiliani di Dionisi grazie a una rete di Pulisic. I sardi, invece, sono reduci dal pareggio con l'Empoli non senza polemiche per una decisione controversa di arbitro e Var.

Quanto alle probabili formazioni, ove possibile Pioli ricorrerà al turnover per risparmia energie preziose in vista del campionato (il 7 gennaio c'è la trasferta insidiosa di Empoli). A disposizione ci sarà Chukwueze, niente da fare per Bennacer poiché l'Algeria non ha concesso la deroga per l'utilizzo del centrocampista. In attacco fiducia a Jovic. Spazio a Simic in difesa e a Bartesaghi a centrocampo. Cambi anche nella formazione dei sardi, con Oristanio e Lapadula in avanti.

Ad arbitrare il match è stato designato Prontera (assistenti Mondin e Margani). Il quarto uomo sarà Dionisi mentre al Var ci sarà Guariglio (Mazzoleni Avar).

Milan-Cagliari, Atalanta-Sassuolo, Juventus–Salernitana e Roma–Cremonese completano il quadro degli ottavi. Ai quarti è certo il match Fiorentina–Bologna mentre, detto dei rossoneri, la squadra di Allegri affronta la Salernitana e può incrociare il Frosinone (che ha umiliato ed eliminato il Napoli con un pesante 0-4) mentre per la Lazio è all'orizzonte il derby con la Roma.

Quando si gioca Milan-Cagliari e ove vederla in tv, il canale in chiaro

Milan e Cagliari giocano questa sera, ore 21, la partita degli ottavi di finale di Coppa Italia visibile in diretta tv, in chiaro e senza costi aggiuntivi su Canale 5. La telecronaca sarà condotta da Riccardo Trevisani, che avrà al suo fianco per il commento tecnico di Roberto Cravero.

Milan-Cagliari dove vederla in streaming gratis

Milan-Cagliari sarà trasmessa anche in diretta streaming. La visione dell'incontro sarà gratuita e sarà a disposizione collegandosi alla piattaforma Infinity di Mediaset, attraverso la app oppure accedendo direttamente al sito on-line.

Le probabili formazioni di Milan-Cagliari, ottavi di Coppa Italia

Qualche novità nel Milan, Pioli opta per alcuni cambi costretto anche dall'emergenza. In difesa c'è Simic, a centrocampo Bartesaghi e Adli. Jovic in avanti. Stesso ragionamento per il Cagliari che avrà Oristanio e Lapadula in attacco.

MILAN (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Simic, Theo Hernandez, Bartesaghi; Reijnders, Adli; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Jovic. Allenatore: Pioli.

CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Goldaniga, Hatzidiakos, Dossena; Zappa, Makoumbou, Prati, Augello; Viola; Oristanio, Lapadula. Allenatore: Ranieri.