Il gol di Pulisic regala al Milan l'ultima gioia del 2023: batte il Sassuolo a San Siro per 1-0 Il Milan chiude il suo anno con una vittoria a San Siro: per superare il Sassuolo basta il gol di Pulisic. Al Bentegodi invece l'eurogol di Tchaouna fa sorridere la Salernitana contro l'Hellas.

A cura di Ada Cotugno

Ci pensa il lampo di Christian Pulisic a regalare al Milan una vittoria fondamentale per chiudere bene il 2023 e ripartire con la marcia giusta nel nuovo anno. La partita contro il Sassuolo sembrava quasi stregata per i rossoneri, chiamati a una prova convincente per buttare via tutte le scorie dell'ultimo periodo.

Il primo tempo della partita non ha dato grandi segnali ai tifosi che hanno messo nel mirino Stefano Pioli. Il futuro dell'allenatore non sembra in discussione ma una sconfitta avrebbe sicuramente aperto i discorsi per il nuovo anno: nella prima parte della gara il Milan ha provato a distruggere il muro difensivo del Sassuolo, senza alcun successo.

Le occasioni migliori sono arrivate dai piedi di Reijnders e Leao che si sono scontrati con la difesa neroverde sempre attenta. Nella ripresa per i rossoneri cambia tutto: dopo aver trovato qualche altra buona palla gol, al 59′ Bennacer trova il corridoio giusto per Pulisic che approfitta di un errore di Ruan (entrato all'intervallo) per superare Consigli e portare il MIlan in vantaggio.

La rete è ossigeno per la squadra di Pioli che sembrava destinata a uno 0-0 di grande sofferenza. Qualche buco di troppo a centrocampo permette al Sassuolo di avanzare e crederci fino alla fine, nonostante la situazione di svantaggio e le poche occasioni create. Dalla loro parte i neroverdi hanno grande freschezza contro un Milan affaticato, ben consapevole che ogni pallone potrebbe rappresentare una grande minaccia.

Alla fine a San Siro sono i rossoneri a festeggiare una vittoria importantissima per la classifica ma soprattutto per il morale e che permetterà a tutti di pianificare il 2024 ripartendo dalle certezze dell'ultimo anno.

Al Bentegodi invece non festeggia l'Hellas Verona, battuta per 1-0 dalla Salernitana. Dopo aver strappato un pareggio proprio contro il Milan, i campani si assicurano una vittoria in trasferta importantissima per provare a smuovere un po' le acque nella zona salvezza.

A decidere la partita al 49′ ci pensa Tchaouna con uno dei gol più belli della giornata: sugli sviluppi di un corner per l'Hellas scatta la ripartenza della Salernitana, con il francese che lascia partire un tiro letale dal limite dell'area che fissa il risultato nel modo più bello possibile.