Ranieri non può rivedere i replay della moviola di Cagliari-Empoli: reagisce da signore Claudio Ranieri ha fatto i complimenti all'arbitro di Cagliari-Empoli senza fare polemiche per il fallo sanzionato di Pavoletti su Caprile che ha portato all'annullamento con il VAR.

Quella tra Cagliari ed Empoli è stata una partita molto intensa. Ne è uscito uno 0-0 che pesa molto di più ai padroni di casa che non sono riusciti a sfruttare il fattore campo e anche un calcio di rigore fallito da Viola. Lo stesso Viola in realtà aveva segnato la rete della possibile vittoria annullata però dopo la revisione Var per un fallo di Pavoletti su Caprile. Cosa ne pensa Claudio Ranieri di questo episodio? L'allenatore del Cagliari ne ha parlato nel post-gara

Grande signorilità come sempre da parte di Ranieri, al quale sono state sottoposte su Sky le immagini dell'episodio. Purtroppo per lui però sul monitor non è stato possibile visualizzare nulla. L'allenatore della formazione sarda a quel punto ha reagito con una bella risata: "Non lo so, non l'ho rivisto. Mi risulta difficile giudicare. Hanno richiamato l'arbitro dal Var e lo è andato a rivedere. Noi col Var non abbiamo un buon rapporto. Io vedo soltanto la mia immagine, mi dispiace. Mi fido di voi? Come è andata lì? Come dite voi".

Palla passata dunque ai commentatori presenti negli studi dell'emittente televisiva, che sono stati tutti d'accordo nel giudizio: "Il contatto c'è stato dopo, anche se il portiere era fuori posizione. Il contatto è stato inutile, se si fosse fermato. Ha rischiato molto Caprile. Il fallo lo devi rischiare se lo rivedi, però l'intervento era sbagliato".

Claudio Ranieri si è allineato allora, togliendosi solo un dubbio sulla posizione del contatto: "È dentro l'area del portiere o fuori area? Dentro? Allora va bene". Su Dazn poi l'esperto allenatore ha fatto i complimenti al direttore di gara, spegnendo ogni polemica: "Partita difficile da arbitrare, complimenti all'arbitro perché dove non è arrivato lui è arrivato il Var". Discorso chiuso dunque e zero alibi, con una sola certezza: per l'allenatore romano il Cagliari ha tutte le carte in regola per salvarsi.