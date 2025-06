Cosa vede l’arbitro quando dà un rigore: la nuova telecamera al Mondiale per Club mostra tutto

video suggerito

La telecamera sul petto degli arbitri è una delle novità, sia pure sperimentali, del Mondiale per Club 2025. Cosa vedono i direttori di gara durante i match, in particolare in occasione di azioni salienti, è una delle domande più ricorrenti tra gli spettatori che assistono ai match. C'è stato un episodio al riguardo che ha reso bene l'idea: il calcio di rigore concesso all'Al-Ahly nella sfida d'apertura con l'Inter Miami. Vedere il braccio teso e l'indice indicare il dischetto pochi istanti dopo il fallo dà l'esatta dimensione dell'interpretazione da parte del direttore di gara.

Non c'è bisogno di attendere il replay, si può assistere in diretta e in tempo reale a tutto quanto accade sul rettangolo verde. Il dispositivo montato addosso agli ufficiali di gara ha fatto cadere il velo anche su questo aspetto degli incontri: così è possibile verificare, attraverso inquadrature mirate della regia, tutto quel che c'è nel campo visivo frontale del fischietto. Il collaudo è stato positivo, non è escluso che ai Mondiali 2026 quella che oggi è "solo" innovazione tecnologica, usata per migliorare l'esperienza televisiva, non sia istituzionalizzata per agevolare il ruolo stesso dell'arbitro e dei suoi collaboratori.

Non adesso, non ancora almeno secondo le parole di Pierluigi Collina. L'ex direttore di gara oggi presidente della commissione arbitrale della Fifa traccia una di confine precisa per la Ref-camera: "È in fase di test e non verrà utilizzata per scopi regolamentari, piuttosto per l’intrattenimento. È più un dispositivo orientato alla televisione".

Cosa hanno visto gli spettatori attraverso la visuale dell'arbitro

L'effetto è stato comunque interessante. La prima inquadratura ripresa da questa telecamera è stato il cartellino giallo rifilato a Tomás Avilés ma ci sono stati diversi momenti che hanno attirato l'attenzione del pubblico: dalle scorrettezze che hanno determinato falli e concessione di punizioni fino alla parata sensazionale di Ustari, il portiere dell'Inter Miami che si è rivelato l'uomo della partita. Ma il più spettacolare è stato sicuramente il replay del rigore assegnato agli egiziani per atterramento di Ahmed Sayed da parte di Telasco Segovia. Una decisione corretta, come hanno potuto constatare tutti gli spettatori quando hanno visto il replay della ripresa dal punto di vista dell'arbitro.

La Ref-cam non è l'unica novità del Mondiale per club

Oltre alla telecamera montata addosso agli arbitri, c'è anche un'altra novità la cosiddetta regola degli otto secondi in base alla quale i portieri avranno solo questo breve periodo per calciare un tiro di rinvio senza perdere tempo. Se il limite di otto secondi viene superato, alla squadra avversaria verrà immediatamente concesso un calcio d'angolo.