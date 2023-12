Brusco stop per il Bologna, travolto 3-0 dall’Udinese. Caprile salva l’Empoli a Cagliari: 0-0 Bologna travolto 3-0 in casa dell’Udinese: Pereyra, Lucca e Payero lanciano i friulani. Nella sfida salvezza tra Cagliari ed Empoli finisce 0-0: protagonista Caprile che para un rigore a Viola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Brusca frenata del Bologna di Thiago Motta (espulso da Orsato nel finale) travolto dall'Udinese nel match della 18ª giornata della Serie A, l'ultima del 2023. In Friuli i rossoblu non riescono a sviluppare quel calcio che gli ha permesso di prendersi il titolo di rivelazione nella prima parte di campionato e vengono sonoramente sconfitti per 3-0 dai bianconeri che invece, dopo aver sbloccato il match a metà del primo tempo con Pereyra, hanno preso il sopravvento chiudendo definitivamente i giochi in avvio di ripresa con i gol in rapida successione di Lucca prima e Payero poi.

Si interrompe a Udine dunque la lunga striscia positiva del Bologna che dunque non riesce a risorpassare in classifica la Fiorentina e può ora essere agganciato anche dalla Roma (in caso di vittoria a Torino contro la Juve nel posticipo serale). Vittoria importantissima invece per l'Udinese che ottiene il primo successo casalingo in questa stagione e si porta momentaneamente a +3 dalla zona retrocessione.

I friulani approfittano infatti dello 0-0 nell'altro incontro del pomeriggio tra Cagliari ed Empoli in cui i sardi, dopo aver visto Zappa graziato dal VAR che ha fatto sì che l'arbitro Maresca cancellasse il cartellino rosso estratto in precedenza nei suoi confronti, si sono visti annullare un gol sulla punizione calciata da Nicolas Viola per fallo di Pavoletti sul portiere (sempre dopo l'intervento del VAR) e poi, con lo stesso Viola, nel finale hanno sprecato un calcio di rigore con il trequartista calabrese che si è lasciato ipnotizzare da Caprile che nel recupero è stato poi decisivo anche sul tiro a botta sicura del neoentrato Petagna.