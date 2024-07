video suggerito

La prima di Thiago Motta alla Juve finisce malissimo, il Norimberga balla sulla difesa: severo 3-0 La nuova Juventus di Thiago Motta inizia con una pesante sconfitta la sua stagione. Si tratta chiaramente di un'amichevole contro un Norimberga che approfitta delle disattenzioni difensive bianconere e fa 3-0.

A cura di Fabrizio Rinelli

La nuova Juventus di Thiago Motta inizia con una pesante sconfitta la sua stagione. Si tratta chiaramente di un'amichevole contro un Norimberga sicuramente più avanti a livello di preparazione fisica rispetto ai bianconeri reduci da durissimi carichi di lavoro atletico. Il 3-0 è comunque un passivo importante arrivato contro la squadra allenata da Miroslav Klose che la prossima settimana inizierà già il suo campionato nella serie B tedesca. Sin dal primo minuto il Norimberga ha pressato su ogni pallone con un undici iniziale scelto da Motta pieno zeppo di giovani, calciatori più vicini alla Next Gen che alla prima squadra bianconera.

Dopo i primi 45 minuti Jander si inserisce entra in area e beffa Di Gregorio in uscita firmando la rete dell'1-0 che chiude la prima frazione. Nella ripresa Thiago Motta cambia quasi tutta la Juventus inserendo in campo Perin, Cambiaso, Cabal, Gatti, Fagioli, Weah e Vlahovic. Ma il risultato non cambia, anzi, se vogliamo peggiora. Eppure i bianconeri hanno la possibilità di pareggiare con il rigore concesso per fallo su Weah. Dal dischetto però Vlahovic manda la palla sul palo. Negli ultimi minuti tanto nervosismo, soprattutto tra Gatti e l'attacco tedesco, che non servono alla Juventus che infatti subisce altre due reti ravvicinate per il pesante 3-0 finale.

Un risultato che di certo non deve preoccupare Thiago Motta che ha ancora tantissimo tempo davanti per costruire la sua Juventus sia dal punto di vista tattico che atletico. Ma di certo l'allenatore bianconero avrà avuto le sue prime indicazioni di base. In campo ha sicuramente ben figurato Nicolussi Caviglia che ancora una volta si mostra ordinato e sicuro creando più volte filtranti importanti per l'attacco. Buono l'esordio di Cabal, uno degli ultimi arrivati dal mercato estivo mentre Vlahovic, con la fascia da capitano al braccio, è ancora alle prese con i carichi di lavoro.

Nel finale la Juventus perde la testa e il Norimberga serve il tris

Il Norimberga ha spinto sin da subito mostrando una condizione fisica perfetta per iniziare al meglio la regolare stagione. La Juventus ha rischiato più volte negli ultimi minuti del secondo tempo di subire gol. I tedeschi hanno recriminato per un rigore non concesso – abbastanza netto – per via della parata di Weah in area non vista dall'arbitro. Gatti nel frattempo perde la testa e mette le mani addosso a un avversario prima che Forkel e Janisch mettessero in rete i palloni del 3-0 finale bucando una disattenta retroguardia bianconera.