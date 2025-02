video suggerito

Chi rischia in Serie A di restare fuori dalla Champions dopo il crollo dell’Italia nel Ranking Uefa Il disastro delle italiane nei playoff ha un riflesso pesante sulla classifica di Serie A. Per andare in Champions serve rientrare tra le prime quattro, il quinto posto è (quasi) perso. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tre squadre fuori in un colpo solo nei playoff e addio al quinto posto in Champions League anche nella prossima edizione della Coppa. Non è verdetto (ancora) del tutto matematico ma ci siamo molto vicini a causa del naufragio nella massima competizione continentale per club. L'eliminazione di Juventus, Milan e Atalanta, spazzate via sulla soglia degli ottavi da Psv, Feyenoord e Brugge, è una mazzata tremenda per la Serie A (che aveva già perso il Bologna nella fase a campionato).

Italia superata dalla Spagna nel Ranking Uefa, Portogallo alle costole

La Spagna non solo ha messo la freccia e ci ha superati balzando al secondo posto nella speciale classifica del ranking Uefa stagionale (che assicura il beneficio/bonus dello slot supplementare) ma ha iniziato a scavare un solco. Il vantaggio, per adesso, è di +723: lo si può erodere confidando che Inter (in Champions), Lazio (in Europa League) e Fiorentina (in Conference) già qualificate agli ottavi si spingano oltre i confini dei pronostici, che la Roma faccia altrettanto scollinando il Porto, che i nostri dirimpettai iberici perdano colpi. Partiti con 8 formazioni, a margine della prima fase il gruppo s'è già dimezzato, con tutto quel che ne consegue in termini di calcoli e caselle in graduatoria che valgono l'accesso a una delle tre coppe.

L'Inghilterra è saldamente in vetta, al netto del tonfo del Manchester City cancellato da Mabppé e dal Real Madrid, e alle nostre spalle il Portogallo (4°) si avvicina pericolosamente. Tira un brutta corrente e il riflesso sul campionato italiano è altrettanto negativo: la lotta per andare in Champions e assicurarsi il ricco tesoretto messo in palio dalla partecipazione sarà serrata, giocata sul filo dei punti considerati i valori espressi attualmente dalla classifica.

Chi rischia di restare fuori dalla Champions in Serie A

A meno di crolli esiziali, allo stato dei fatti, Napoli (56, +10 sulla quinta posizione) e Inter (54, +8) occupano due dei quattro disponibili e certi per ascoltare dal vivo la musichetta della Coppa. L'Atalanta a 51 è la grande incognita rispetto a quelle che sono lassù: o riparte subito dopo essere uscita malissimo dalla Coppa oppure si sfascia. E la polemica scoppiata tra Gasperini e Lookman non le fa certo bene.

Juventus e Lazio (entrambe a 46 punti) hanno il fiato sul collo della Fiorentina (42 punti, sempre che la Viola riesca a tenere il passo) e del Milan che a 41 punti (gli stessi del Bologna, che non ha investito quanto i rossoneri) corre più di tutte il rischio altissimo di restare fuori dalle prime quattro posizioni. La squadra di Conceiçao è a -5 dai bianconeri e, per giunta, in svantaggio negli scontri diretti (0-0 a San Siro, sconfitta per 2-0 a Torino). Non ha più margine di errori, nessuno ne ha più. Chi inciampa viene travolto.