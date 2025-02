video suggerito

Lookman attacca Gasperini: "Mi ferisce, è stato irrispettoso". Poi svela cosa è successo in campo Lookman è stato criticato pubblicamente da Gasperini dopo il rigore fallito in Champions League con il Bruges. L'attaccante dell'Atalanta con un post sui social ha spiegato che il rigorista designato gli ha chiesto di tirare il rigore.

A cura di Alessio Morra

Ademola Lookman è tornato a giocare con l'Atalanta nel momento più delicato della stagione. Il nigeriano è entrato nella ripresa della sfida con il Bruges, dopo una trentina di secondi ha segnato, dando una chance di remuntada clamorosa. Poco dopo ha fallito un calcio di rigore. Quell'errore è stato la pietra tombale per i nerazzurri. Dopo la partita Gasperini lo ha apostrofato come un rigorista pessimo e a seguire sui social sono piovute per lui offese a pioggia. Il nigeriano, che non appare molto sui social, ha voluto rispondere a tutti con un lungo post.

Lookman sbaglia il rigore, Gasperini lo critica

Rientrava da un infortunio il nigeriano, è partito dalla panchina contro il Bruges e sullo 0-3 è entrato in campo, subito a segno, poi ha fallito un rigore. La partita finisce lì, esattamente in quel momento. Il tecnico dell'Atalanta spiegando perché abbia tirato Lookman ha usato delle parole severe: "È uno dei peggiori rigoristi che ho mai visto".

L'attaccante risponde con un lungo post social

L'attaccante ha sentito quelle parole, e ne ha sentite pure altre. Perché le critiche per quel rigore fallito sono state tantissime, c'è chi si è chiesto perché abbia tirato il rigore, insinuando che lo avesse voluto tirare per forza. Lookman ha risposto a tutti scrivendo su ‘X': "Mi rattrista dover scrivere questa dichiarazione in un giorno come questo, soprattutto per quello che abbiamo realizzato insieme come squadra e come città. Essere preso di mira nel modo in cui sono stato non solo mi ferisce, ma mi sembra anche profondamente irrispettoso, non da ultimo per l'immenso duro lavoro e impegno che ho sempre messo ogni giorno per aiutare a portare successo a questo club e agli incredibili tifosi di Bergamo".

Lookman spiega perché è stato lui a tirare il rigore in Champions

Il post è stato molto lungo ed ha aggiunto: "In verità, ho affrontato molti momenti difficili durante il mio periodo qui, la maggior parte dei quali non ho mai parlato perché secondo me la squadra deve sempre essere protetta e deve venire prima. Questo rende ciò che è successo ieri sera ancora più doloroso. Insieme ai nostri incredibili tifosi, anche noi come squadra stiamo soffrendo per il risultato di ieri sera".

Lookman ha soprattutto spiegato che chi doveva calciare il rigore gli ha dato il pallone: "Durante la partita il rigorista designato mi ha ordinato di tirare il rigore; e per supportare la squadra mi sono assunto la responsabilità di farlo in quel momento. La vita è fatta di sfide e di trasformare il dolore in potere, cosa che continuerò a fare".