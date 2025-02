video suggerito

Gasperini spiazza tutti su Lookman in conferenza stampa: "È uno dei peggiori rigoristi che abbia mai visto" Gasperini in conferenza stampa ha parlato del rigore sbagliato da Lookman durante Atalanta-Club Brugge e svela che l'attaccante nigeriano non doveva essere il rigorista.

A cura di Vito Lamorte

“Non doveva essere Lookman a calciare il rigore, è uno dei peggiori rigoristi che io abbia mai visto. Anche in allenamento ha percentuali bassissime. Li calcia veramente male". Sono le parole di Gian Piero Gasperini in conferenza stampa in seguito al rigore sbagliato dall'attaccante nigeriano durante Atalanta-Club Brugge. Il numero 11 aveva appena segnato il gol che aveva riacceso la speranza per i nerazzurri quando si è presentato sul dischetto per battere un calcio di rigore e si è fatto respingere il tiro da Mignolet.

L'allenatore della Dea ha ribadito ancora il concetto su quanto accaduto: "Ha voluto tirare il rigore dopo aver segnato un gol, ha preso la palla nonostante Retegui e De Ketelare fossero disponibili a calciarla… Non mi è piaciuto quello che ha fatto Lookman". Gasp non ha apprezzato il comportamento di Lookman perché, evidentemente, non era lui il rigorista prescelto e lo ha voluto sottolineare dopo il fischio finale.

Gasperini: “L’eliminazione ci sta tutta, c’è rammarico”

Nel post-partita ai microfoni di Sky Sport Gian Piero Gasperini ha commentato così la prova della sua Atalanta contro il Club Brugge: “Sono state due partite abbastanza strane. La Champions League è la competizione degli episodi. Abbiamo preso gol subito e loro hanno sfruttato tutto, noi abbiamo sbagliato tante occasioni. La squadra ha sempre giocato con dignità tranne nell’episodio di Toloi. La squadra ha giocato c’è stato anche l’episodio del rigore sbagliato“.

L’allenatore della Dea ha proseguito così la sua analisi: "Lookman non ha mai fatto una partita prima di oggi. Fino a qualche giorno fa faticava a calciare. Bisogna anche conoscere le cose. In generale abbiamo tenuto tutta la gara fino alla fine. Il rigore sbagliato ha rallentato gli entusiasmi. Sotto l’aspetto atletico la nostra è una squadra che sta bene il problema è che loro avevano una velocità incredibile in alcuni giocatori. Hanno sfruttato tutte le situazioni e noi nei loro gol potevamo fare meglio. Il primo tempo doveva finire 2-1 e invece è finito 3-0. Questa è una competizione che si gioca molto sugli episodi. Credo che in entrambe le gare noi abbiamo avuto più occasioni ma loro hanno sfruttato meglio le loro. L’eliminazione ci sta tutto e a noi rimane un po’ di rammarico".