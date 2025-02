video suggerito

Come funzionano i sorteggi degli ottavi di Champions League, Inter unica italiana: il tabellone Dopo la definizione delle qualificate dai playoff di Champions League, adesso tocca al sorteggio per stabilire quali siano gli accoppiamenti degli ottavi di finale. Tra le 16 presenti, c'è solo un'italiana ovvero l'Inter, che potrebbero anche incrociare il loro cammino in un derby fratricida.

A cura di Alessio Pediglieri

Conclusa la fase dei playoff Champions League, con i due turni andata/ritorno che ha visto impegnate le squadre classificate nel Girone unico tra il 9° e il 24° posto, si è delineato il nuovo tabellone dal quale si possono effettuare i sorteggi per stabilire gli accoppiamenti degli ottavi di finale. Tra le prime otto classificate, c'è anche l'Inter – unica italiana ad aver avuto accesso diretto agli ottavi e unica rappresentante della Serie A ancora in gioco – che saprà se sfiderà o il Feyenoord o la PSV in un derby tutto italiano.

Dunque un nuovo sorteggio che stabilirà il destino preciso delle 16 squadre che hanno continuato il proprio percorso in Champions League. Otto si sono qualificate direttamente agli ottavi, chiudendo la classifica del girone unico tra il 1° e l'8° posto, le altre otto sono le vincenti dei playoff. Tra queste, purtroppo non ci saranno Juventus, Atalanta e Milan con l'Italia del pallone che perde tutte e tre le squadre impegnate ai playoff. I rossoneri sono stati eliminati dal Feyenoord perdendo il match d'andata per poi pareggiare a San Siro. Poteva paventarsi un derby milanese contro l'Inter ma l'opzione è svanita col passaggio degli olandesi. Per l'Atalanta è andata ancor peggio: contro il Club Brugge ha perso sia all'andata che al ritorno a Bergamo, non riuscendo mai a sfiorare l'ipotesi qualificazione dopo una prima fase più che positiva. Juventus fuori contro il PSV, dopo il 3-1 incassato in Olanda.

Sorteggi ottavi di Champions, come funzionano: il regolamento

I club vengono accoppiati in base alla loro posizione ottenuta durante la fase campionato per formare quattro coppie di teste di serie con questa modalità: 1° e 2°, 3° e 4°, 5° e 6°, 7° e 8°. I club di ogni coppia di teste di serie vengono sorteggiati in una delle due posizioni degli ottavi contro la relativa vincitrice degli spareggi per la fase a eliminazione diretta, la cui posizione era stata già determinata dal sorteggio degli spareggi. Viene estratta un pallina dall'urna contenente le prime due squadre pertinenti (ovvero quelle classificate al 7° e 8° posto) e la pallina viene aperta per mostrare la squadra. La prima estratta viene posizionata nel posto riservato sul lato argento del tabellone mentre l'altra testa di serie estratta, verrà posizionata nel posto riservato sul lato blu del tabellone. Il procedimento è inverso, dunque dalla coppia 7°/8° fino al 1°/2°: le teste di serie giocheranno la prima partita fuori casa.

Il tabellone degli ottavi: niente derby Juve-Inter

Secondo questo regolamento e accoppiamenti, come già si sapeva dalla fine della fase a girone unico, l'Inter – arrivata al 4° posto in classifica finale della prima fase – è in coppia con l'Arsenal (5° posto). Le avversarie delle due squadre arrivano dall'esito dei playoff Juventus-PSV Eindhoven e Feyenoord-Milan, ovverosia PSV e Feyenoord.

Dove vedere il sorteggio degli ottavi di Champions: data e orario

Il sorteggio di ottavi di finale, quarti e semifinali di Champions League verrà trasmesso dalle stesse emittenti che detengono i diritti televisivi del torneo. Pertanto, in Italia l'evento sarà visibile in chiaro su TV8 e su abbonamento su Sky e Prime Video, ma si si potrà seguire gratuitamente anche sul sito ufficiale dell'UEFA in streaming senza alcun costo aggiuntivo. Per gli utenti Sky si potrà utilizzare anche l'app di riferimento per i mobile, SkyGo