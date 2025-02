video suggerito

Quando c'è il sorteggio degli ottavi di Champions League con Inter e Juventus: tabellone e possibili avversarie Le possibili avversarie di Inter e Juventus agli ottavi di Champions: venerdì 21 febbraio c'è il sorteggio a partire dalle ore 12. Ai nerazzurri, testa di serie, toccano Juve oppure Feyenoord, ai bianconeri la stessa Inter oppure l'Arsenal.

L'Inter è già agli ottavi di finale di Champions. La Juventus si gioca la qualificazione con il Psv a Eindhoven (dopo la vittoria per 2-1 a Torino): le può bastare anche un pareggio per passare il turno, dove potrebbe incrociare in base al prossimo sorteggio i nerazzurri oppure l'Arsenal. Venerdì 21 febbraio (a partire dalle 12:00) le squadre di Inzaghi e Thiago Motta conosceranno il nome dell'avversario in tabellone da affrontare nel doppio confronto in programma tra il 4/5 e 11/12 marzo. Nell'urna non ci saranno Milan e Atalanta eliminate nel ritorno dei playoff e tornano a casa com'era già capitato al Bologna (fuori al termine della fase campionato)

Quando ci saranno i sorteggi di Champions League: data e orari

Il sorteggio degli ottavi di Champions League sarà effettuato venerdì 21 febbraio a partire dalle ore 12:00. A ospitare l'evento sarà la Casa del calcio europeo della Uefa a Nyon (in Svizzera). Nelle urne ci saranno le 8 vincitrici degli spareggi dei playoff che saranno accoppiate alle prime 8 classificate della fase a campionato (queste ultime teste di serie, giocheranno il ritorno in casa).

Le avversarie di Inter e Juve: possibile derby agli ottavi

Da regolamento, in base al quadro degli incroci già delineato contestualmente alla griglia dei playoff, le urne potrebbero riservare il derby d'Italia agli ottavi di finale. Le opzioni sono due per le italiane: l'Inter può prendere una tra Juventus (o Psv) e Feyenoord, la Juventus una tra Inter e Arsenal.

Tabellone Champions League: incroci agli ottavi e squadre qualificate

Oltre all'Inter, sono già agli ottavi anche Liverpool, Barcellona, Arsenal, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa. Il quadro delle 16 squadre qualificate si completa questa sera dopo il passaggio del turno ottenuto da Feyenoord, Bruges, Bayern Monaco e Benfica a cui si aggiungono Psv/Juventus, Real Madrid/Manchester City, Borussia Dortmund/Sporting CP, Paris Saint-Germain/Brest.

Le prime 8 classificate nella fase campionato (teste di serie)

1. Liverpool (Inghilterra)

2. Barcellona (Spagna)

3. Arsenal (Inghilterra)

4. Inter (Italia)

5. Atletico Madrid (Spagna)

6. Bayer Leverkusen (Germania)

7. Lille (Francia)

8. Aston Villa (Inghilterra)

Come funziona l'abbinamento in tabellone? Le teste di serie sono le prime 8 piazzate nella fase campionato. Negli ottavi di finale le squadre che si erano classificate prima e seconda saranno sorteggiate contro le vincitrici degli spareggi che hanno visto in lizza le squadre classificate al 15°, 16°, 17° e 18° posto. La terza e la quarta classificata affronteranno le vincitrici degli spareggi tra le squadre classificate al 13°, 14°, 19° e 20° posto e così via. Ecco perché il lotto delle formazioni che arriva dai playoff è ordinato tenendo conto di come hanno concluso la prima porzione di Champions.

Le 8 vincitrici dei playoff in ordine di classifica (non teste di serie)

12. Bayern Monaco (Germania)

16. Benfica (Portogallo)

19. Feyenoord (Olanda)

24. Club Brugge (Belgio).

Di seguito i possibili incroci agli ottavi dopo il sorteggio

Liverpool – Brest/Psg, Benfica

Barcellona – Brest/Psg, Benfica

Arsenal – Psv/Juventus, Feyenoord

Inter – Psv/Juventus, Feyenoord

Atletico Madrid – Manchester City/Real Madrid, Bayern Monaco

Bayern Leverkusen – Manchester City/Real Madrid, Bayern Monaco

Brugge – Lille/Aston Villa

Aston Villa – Brugge, Sporting/Borussia Dortmund.

Dove vedere il sorteggio degli ottavi di Champions in TV e streaming

Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions sarà trasmesso in diretta tv e in chiaro (gratis ) su Tv8. Sarà visibile (ma solo per abbonati) anche in diretta su Sky Sport 24 (canale 200). La diretta in streaming sarà disponibile gratuitamente su UEFA.com; su Sky GO, NOW, Amazon Prime Video (solo per abbonati).