Tabellone Champions League, gli incroci agli ottavi e le avversarie delle italiane I playoff di ritorno completeranno il tabellone della Champions League per la fase a eliminazione diretta: come funzionano gli accoppiamenti e quali saranno le avversarie delle italiane.

A cura di Ada Cotugno

Il ritorno dei playoff della Champions League completerà le caselle mancanti nel tabellone degli ottavi di finale. La fase a eliminazione diretta del nuovo format prende forma e le squadre già qualificate potranno finalmente conoscere il nome delle rivali che incontreranno nel sorteggio: sarà definito il percorso verso la finale di Monaco, costellato da possibili derby e scontri ad altissima quota fra le migliori squadre d'Europa.

Champions League, il tabellone degli ottavi: gli incroci

Liverpool, Barcellona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa sono le squadre direttamente qualificate per gli ottavi di finale in base alla classifica della fase campionato. Si divideranno a coppie per il sorteggio e dovranno affrontare una tra le due vincitrici dell'accoppiamento già stabilito dal regolamento. Incredibilmente le combinazioni ci hanno regalato incroci incredibili: Liverpool e Barcellona potrebbero essere destinate a un big match con il PSG, l'Inter potrebbe vivere il quarto e quinto derby stagionale contro il Milan mentre l'Atletico Madrid potrebbe scontrare una tra Real Madrid e Manchester City in una sorta di finale anticipata.

Liverpool/Barcellona vs Brest/PSG

Lille/Aston Villa vs Brugge/ Atalanta

Atletico Madrid/Leverkusen vs Manchester City/Real Madrid

Arsenal/ Inter vs Juventus /PSV

vs /PSV Arsenal/ Inter vs Feyenoord -Milan

vs Feyenoord Atletico Madrid/Leverkusen vs Celtic/Bayern Monaco

Lille/Aston Villa vs Sporting/Borussia Dortmund

Liverpool/Barcellona vs Monaco-Benfica

Le possibili avversarie delle italiane agli ottavi

Le situazioni più affascinanti riguardano le squadre italiane ancora in corsa in Champions League. L'unica che si è qualificata direttamente è l'Inter, con il suo quarto posto in classifica, ma l'ottimo cammino nella prima fase non le ha evitato un sorteggio duro. Ci sono due strade ad attendere i nerazzurri, una morbida e una infuocata: l'alternativa di pescare Feyenoord o PSV gli regalerebbe un ottavo abbordabile, ma dietro l'angolo c'è il rischio di ripetere uno dei due derby. È altissima la possibilità che la squadra di Inzaghi incontri la Juventus o addirittura il Milan, con il quale in tutto giocherebbe quattro derby in questa stagione.

Ovviamente anche Juve e Milan sperano di evitare l'incrocio tutto italiano, soprattutto perché l'Inter in questa Champions è stata quasi imbattibile, anche se per arrivare alle urne dovranno prima vincere il preliminare. L'altra italiana impegnata ai playoff è l'Atalanta che, in caso di passaggio del turno, avrebbe davanti due avversarie interessanti: potrebbe incrociare le sorprese Lille o Aston Villa, due squadre alla portata ma che in questo cammino europeo hanno fatto ben oltre le aspettative.

Quando si sorteggiano gli incroci agli ottavi: la data

Una volta definiti i risultati del playoff si potrà pensare ai sorteggi che metteranno in ordine tutte le caselle del tabellone, rivelando gli accoppiamenti per gli ottavi di finale. L'estrazione del prossimo turno si terrà venerdì 16 febbraio alle ore 12:00 alla Casa del Calcio Europeo di Nyon, due giorni dopo la fine degli spareggi. Secondo il nuovissimo regolamento i club vengono accoppiati in base alla loro posizione nella fase campionato per formare quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8) che si andranno poi a scontrare contro le vincitrici dei playoff secondo un ordine stabilito dalla classifica.