Ranking Uefa: per l’Italia dopo gli ottavi è durissima conquistare il posto extra per la Champions
Chiuse le partite degli ottavi di finale di Champions, Europa e Conference League è il momento di tirare le somme per il Ranking Uefa, quello relativo al posto aggiuntivo alla Champions League del 2026-2027. L'Italia resta al quarto posto e resta all'inseguimento di Germania e Spagna, che però pare avvicinarsi in modo quasi definitivo al posto extra, che è stato già conquistato dall'Inghilterra.
Complicatissima la corsa dell'Italia
L'Atalanta travolta dal Bayern Monaco è praticamente fuori dalla Champions. All'Italia resterà sicuramente una tra Bologna e Roma, in questo atroce derby che vedrà in automatico una delle due fuori. 1-1 nella gara d'andata e tutto che si deciderà all'Olimpico. Mentre la Fiorentina ha vinto 2-1 con il Rakow in Conference League, con la gara che vale il passaggio ai quarti in Polonia. L'Italia è salita a 17.928 ed è in scia alla Germania, ma la Spagna è molto avanti. Il punto è che nella migliore delle ipotesi alla Serie A resteranno solo due squadre (Bologna o Roma e Fiorentina).
La Spagna allunga sulla Germania
La Germania, Bayern a parte, non ha raccolto molto. Pari per il Leverkusen e Mainz. Sconfitte per lo Stoccarda e Friburgo. Le squadre di Bundesliga hanno 18.142. La Spagna allunga e sale a 18.406. Il 3-0 del Real Madrid al Manchester City e il 5-2 dell'Atletico al Tottenham sono un grande bottino, poi il pari del Barcellona con il Newcastle, e quello del Celta. Ko invece il Betis. L'Inghilterra ha vissuto una tre giorni disastrosa: zero vittorie in Champions in sei partite, in totale solo una vittoria con nove squadre, ma il piazzamento è già blindato.
La classifica per il posto extra Champions League
- Inghilterra 22.847
- Spagna 18.406
- Germania 18.142
- Italia 17.928
- Portogallo 17.000
- Francia 15.678
- Polonia 15.250
- Danimarca 12.250
- Cipro 12.156
- Grecia 13.700