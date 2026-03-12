Ranking Uefa: per l’Italia dopo gli ottavi è durissima conquistare il posto extra per la Champions

L’Italia è salita a 17.928 e non è lontana da Germania e Spagna, ma dopo gli ottavi rischia di rimanere con sole due squadre. Per questo sembra ardua la rincorsa alla Spagna, mentre l’Inghilterra ha già blindato il posto extra per la Champions.

Chiuse le partite degli ottavi di finale di Champions, Europa e Conference League è il momento di tirare le somme per il Ranking Uefa, quello relativo al posto aggiuntivo alla Champions League del 2026-2027. L'Italia resta al quarto posto e resta all'inseguimento di Germania e Spagna, che però pare avvicinarsi in modo quasi definitivo al posto extra, che è stato già conquistato dall'Inghilterra.

Complicatissima la corsa dell'Italia

L'Atalanta travolta dal Bayern Monaco è praticamente fuori dalla Champions. All'Italia resterà sicuramente una tra Bologna e Roma, in questo atroce derby che vedrà in automatico una delle due fuori. 1-1 nella gara d'andata e tutto che si deciderà all'Olimpico. Mentre la Fiorentina ha vinto 2-1 con il Rakow in Conference League, con la gara che vale il passaggio ai quarti in Polonia. L'Italia è salita a 17.928 ed è in scia alla Germania, ma la Spagna è molto avanti. Il punto è che nella migliore delle ipotesi alla Serie A resteranno solo due squadre (Bologna o Roma e Fiorentina).

La Spagna allunga sulla Germania

La Germania, Bayern a parte, non ha raccolto molto. Pari per il Leverkusen e Mainz. Sconfitte per lo Stoccarda e Friburgo. Le squadre di Bundesliga hanno 18.142. La Spagna allunga e sale a 18.406. Il 3-0 del Real Madrid al Manchester City e il 5-2 dell'Atletico al Tottenham sono un grande bottino, poi il pari del Barcellona con il Newcastle, e quello del Celta. Ko invece il Betis. L'Inghilterra ha vissuto una tre giorni disastrosa: zero vittorie in Champions in sei partite, in totale solo una vittoria con nove squadre, ma il piazzamento è già blindato.

La classifica per il posto extra Champions League