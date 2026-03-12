Calcio
Rimonta della Fiorentina in Conference League: Ndour e Gudmundsson decisivi contro il Rakow

Il Rakow passa in vantaggio a sorpresa e la Fiorentina è costretta a fare gli straordinari per vincere la gara d’andata degli ottavi di finale della Conference League.
A cura di Ada Cotugno
Poteva mettersi davvero male per la Fiorentina, ma un calcio di rigore segnato al 93′ da Gudmundsson ha cambiato le sorti della squadra: la Viola vince l'andata degli ottavi di finale di Conference League contro il Rakow con una rimonta dopo essere passata in svantaggio al 60′. È un vantaggio piccolo ma che potrà tornare utile per il ritorno in Polonia che si era complicato dopo il momentaneo 1-0 arrivato praticamente a sorpresa.

Tutto è accaduto nella ripresa dopo un primo tempo dove la Fiorentina aveva provato a lasciare il segno con Gosens e Fabbian sui calci piazzati. L'occasione migliore è quella di Fazzini che si divora il gol del vantaggio alla mezz'ora di gioco, un'occasione che avrebbe potuto cambiare il corso delle cose.

La rimonta nella ripresa

Nel secondo tempo si concentrano tutte le chance che non erano arrivate nel primo e nel giro di due minuti accade di tutto. Il Rakow passa in vantaggio al 60′ con Brunes che riesce a uscire in anticipo su Comuzzo e a segnare il gol del vantaggio dei polacchi praticamente a sorpresa, dopo tutta una prima parte di gioco dove non erano stati molto pericolosi. Al 62′ ci pensa Ndour a rimettere tutto in pari: la Fiorentina ritorna sui suoi passi grazie all'ex PSG che segna un bellissimo gol al volo che si infila sotto l'incrocio dei pali, la vera perla della serata.

Fiorentina-Rakow, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita di Conference

La Viola ritrova coraggio e alza i ritmi, prende una traversa con Piccoli e arriva più volte vicino al gol della rimonta che sarebbe meritatissima. Il finale è tutto da scrivere: al 90′ un cross di Dodo viene intercettato con la mano in area, l'arbitro fischia rigore e il VAR lo conferma. Dal dischetto si presenta Gudmundsson che in pieno recupero segna il 2-1 e sigilla la vittoria in rimonta della Fiorentina che tira un sospiro di sollievo in questi ottavi di finale.

