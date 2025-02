Come funzionano i playoff di Champions League e chi va agli ottavi: il regolamento

video suggerito

Milan, Juventus e Atalanta sono tra le squadre che giocheranno i playoff della Champions League 2024-2025. Il regolamento dei playoff è quello canonico delle coppe europee. Doppia sfida di andata e ritorno, chi segna più gol passa agli ottavi.

A cura di Alessio Morra

Per la prima volta nella storia si disputano i playoff in Champions League. Sarà la prima lunga di serie, perché da quest'anno si è partiti con una nuova formula. Playoff che vedranno protagoniste tre squadre di Serie A: Juventus, Milan e Atalanta, ma anche Bayern Monaco, PSG, Manchester City e Real Madrid, le ultime due vincitrici della Champions che si sfideranno in un'attesissima doppia sfida. I playoff di Champions non sono altro che dei sedicesimi di finale mascherati. Le otto squadre che si qualificheranno passeranno agli ottavi, contro le prime otto della fase a campionato.

Champions League, il regolamento dei playoff: come funzionano

I playoff hanno un regolamento semplice, o meglio hanno quello canonico. Passa la squadra che ha segnato più gol nella doppia sfida, cioè tra andata e ritorno. Niente di nuovo sotto il sole. I gol in trasferta non valgono più il doppio in caso di parità, ormai da qualche anno è stata abolita la regola dei gol fuori casa, cancellata anche con ritardo. In caso di parità di gol tra andata e ritorno (ad esempio 2-1 per una squadra all'andata, e 1-2 per l'altra al ritorno) si prosegue con i supplementari ed eventualmente con i calci di rigore.

Il sorteggio degli ottavi e il tabellone completo

Le otto squadre che si qualificheranno per gli ottavi verranno sorteggiate venerdì 21 febbraio con le prime otto classificate, in un ordine quasi prestabilito. Nel senso che ognuna delle otto squadre che passerà i playoff avrà solo due opzioni possibili. Milan e Juventus, per fare un esempio chiaro, se elimineranno Feyenoord e PSV Eindhoven, giocherebbero con Inter o Arsenal. Uniche opzione per entrambe. Mentre l'Atalanta se eliminerà con il Bruges sfiderà o il Lille o l'Aston Villa. Bayer Leverkusen o Atletico Madrid invece per Manchester City o Real Madrid.