Juve-PSV e Feyenoord-Milan ai playoff di Champions, tabellone completo: quando si giocano le partite La Juventus sfiderà il PSV e il Milan giocherà Feyenoord ai playoff di Champions, tabellone completo: quando si giocano le partite. Evitato il derby italiano. Atalanta contro il Club Brugge.

A cura di Vito Lamorte

La Juventus sfiderà il PSV Eindhoven, il Milan giocherà Feyenoord e l'Atalanta contro il Club Brugge ai play-off della Champions League 2024-2025. Evitato il derby italiano. Urna di Nyon benevola per le nostre squadre, che non si sfideranno negli spareggi. I bianconeri hanno già incontrato gli olandesi in questa stagione in occasione della prima partita, vinta per 3-1 dalla squadra di Thiago Motta; mentre i rossoneri proprio in queste ore stanno trattando con il club di Rotterdam per l'attaccante Santiago Gimenez. La Dea volerà in Belgio e De Ketelaere affronterà il suo passato.

Le date dei play-off sono già stabilite: si giocheranno 11-12 febbraio le gare di andata e 18-19 febbraio quelle di ritorno.

Quando si giocano le partite: il tabellone completo

Questo il tabellone dei play-off della Champions League 2024-2025: da qui usciranno le 8 squadre che raggiungeranno le squadre già qualificate agli ottavi di finale.

Brest-PSG

Bruges- ATALANTA

Manchester City-Real Madrid

JUVENTUS -PSV

-PSV Monaco-Benfica

Sporting-Borussia Dortmund

Celtic-Bayern Monaco

Feyenoord-MILAN

Nella parte argento: ​Brest-PSG; ​Bruges-Atalanta; ​Juve-Psv; ​Manchester City-Real Madrid.

​

Nella parte blu: ​Monaco-Benfica, Feyenoord-Milan, Celtic-Bayern Monaco e Sporting Lisbona-Borussia Dortmund.

Il tabellone degli ottavi finale di Champions League

Agli ottavi sono già qualificate Liverpool, Barcellona, Arsenal, INTER, Atletico Madrid, Leverkusen, Lille e Aston Villa.

Juventus e Milan, se dovessero superare il turno, sarebbero nello stesso slot di Inter e Arsenal: ancora possibile, quindi, un derby italiano agli ottavi finale ma tutto si deciderà al sorteggio del 21 febbraio. Per l'Atalanta, invece, in caso di passaggio al tabellone della fase ad eliminazione diretta l'avversaria sarà una tra Lille e Aston Villa.