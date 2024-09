Esordio trionfale per la Juve di Motta in Champions League: Yildiz, McKennie e Gonzalez stendono il PSV

video suggerito

Comincia benissimo l'avventura della Juventus di Thiago Motta nella nuova Champions League. I bianconeri battono con un netto 3-1 gli olandesi del PSV allo Stadium nel match d'esordio della competizione europea che in questa edizione 2024-2025 si presenta con un nuovo format. Una vittoria convincente, quella ottenuta dai piemontesi, che scaccia via le critiche e i dubbi sorti dopo i due 0-0 consecutivi (con Roma e Empoli) ottenuti in campionato.

Il rotondo successo della Juventus è infatti arrivato al termine di una partita che, dopo una piccolissima impasse iniziale, ha visto i bianconeri prendere le redini e imporre il proprio gioco agli olandesi mostrando quella capacità di attaccare che era mancata nelle ultime due gare giocate in Serie A. Il gol inventato da Kenan Yildiz al 21′ è quello che di fatto ha stappato l'incontro permettendo così ai calciatori bianconeri, soprattutto ai nuovi acquisti, di scrollarsi di dosso la pressione e mettere sul campo tutte le proprie qualità seguendo tutte le direttive che arrivano dalla panchina.

Ed oltre che importantissimo e bellissimo (un tiro a giro sul palo più lontano ‘alla Del Piero' con il pallone che si insacca sotto l'incrocio dei pali) il gol del 19enne turco è anche storico: è il primo realizzato nella nuova Champions League ma è anche il gol che gli consente di diventare il più giovane marcatore della storia del club bianconero nella più prestigiosa competizione per club (strappando il primato proprio a quell'Alessandro Del Piero da cui ha ereditato il numero sulla maglia, l'esultanza e ora anche il modo di segnare).

A chiudere il match e mettere tutto in discesa dopo appena sei minuti ci ha poi pensato Wenston McKennie, mandato in campo a sorpresa da Thiago Motta, bravo ad avventarsi su un pallone vagante in area avversaria tramutandolo nel gol del 2-0. Nel secondo tempo poi a certificare la superiorità dei bianconeri è arrivato anche il gol del nuovo acquisto Nico Gonzalez che rende del tutto vana la rete della bandiera degli olandesi arrivata con Saibari in pieno recupero che mette comunque fine all'imbattibilità stagionale della formazione piemontese (unica nota dolente per Thiago Motta insieme ad un Dusan Vlahovic non ancora brillantissimo).