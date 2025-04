Infortunio per Yildiz in allenamento, è in dubbio per Parma-Juve: le condizioni e quando rientra

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Kenan Yildiz ha rimediato una forte contusione alla coscia in allenamento e la sua presenza è in forte dubbio in vista di Parma-Juventus. Il calciatore turco è stato valutato dallo staff medico bianconero e le condizioni del giocatore dovrebbero essere più chiare nelle prossime ore.

Verranno effettuate delle valutazioni nei prossimi giorni e a stabilire il reale stato di salute e la sua eventuale disponibilità per la partita in programma lunedì 21 aprile 2025 alle ore 20.45 allo stadio Ennio Tardini di Parma.

Infortunio Yildiz in allenamento: in dubbio per Parma-Juve

Nel corso dell'allenamento di oggi Kenan Yildiz ha subito un trauma contusivo alla coscia destra e la sua presenza per la partita di Parma, in programma per il giorno di Pasquetta, è in dubbio. Saranno i controlli che verranno effettuati nelle prossime ore a stabilire il reale stato di salute del calciatore turco e valutare la sua eventuale disponibilità.

Se verrà presa la decisione di non rischiare il numero 10 della Juventus, Yildiz sarà a disposizione per la partita interna che la squadra di Igor Tudor disputerà con il Monza di domenica 27 aprile all'Allianz Stadium di Torino.

Chiaramente si farà di tutto per avere il numero 10 a disposizione perché si è dimostrato troppo importante per la manovra offensiva della Vecchia Signora e lo dimostrano anche i gol contro Genoa e Lecce.

Juventus, infermeria piena per Tudor

Yildiz si aggiunge ad un gruppo abbastanza folto che già popola l'infermeria bianconera: Koopmeiners, Mbangula, McKennie e Perin hanno svolto ancora allenamento personalizzato e al momento non appaiono recuperati per il match previsto a Pasquetta contro il Parma, ma sia per l’olandese che per l’americano prevale ottimismo. Fermo anche Renato Veiga per l’influenza e la situazione del difensore portoghese è da monitorare.