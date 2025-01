Calciomercato, news di oggi in diretta: Milan, Gimenez ad un passo. Napoli all-in su Comuzzo e si aspetta Garnacho

Le ultime notizie di calciomercato oggi 31 gennaio 2025 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Tiene ancora banco l'affare Gimenez al Milan che ha l'accordo completo con l'attaccante ma aspetta il definitivo OK dal Feyenoord. Appena si chiude la trattativa, pronto a lasciare Milanello Alvaro Morata già col biglietto per la Turchia, sponda Galatasary. Anche Camarda in uscita, ma solo in prestito, al Monza. Monza che sta trattando Daniel Maldini con l'Atalanta che vuole coprire la falla offensiva per l'infortunio di Lookman. Napoli sempre in fermento, oggi è previsto un confronto con la Fiorentina per chiudere per Comuzzo, intanto per Garnacho in uscita dallo United si attende la fumata bianca. Juventus forte su Danso. La Fiorentina assesta i colpi Fagioli e Zaniolo.

Qui il tabellone aggiornato con tutti i trasferimenti ufficiali

11:10 Calciomercato Milan: Gimenez in, Morata e Camarda out. La situazione L'arrivo di Gimenez libera Morata. Solamente dopo l'arrivo dell'attaccante del Feyenoord, che – malgrado l'infortunio – il Milan ha confermato di volere ad ogni costo in questa sessione, si potrà dare l'addio (oramai certo) ad Alvaro Morata dopo solo 6 mesi. Lo spagnolo ha un accordo con il Galatasaray ma i rossoneri prima vogliono avere la certezza per cautelarsi in avanti. Dove partirà anche il talento di Camarda ma con una formula e motivazioni differenti: il giovane bomber andrà in prestito a Monza per giocare di più e sarà una trattativa a prescindere dalle precedenti. A cura di Alessio Pediglieri 11:00 Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 31 gennaio 2025 Sull'asse Milano-Napoli continuano le trattative più calde di questa fine sessione invernale di calciomercato. Il Milan sta lavorando per il proprio attacco con una piccola-grande rivoluzione: dentro Gimenez, fuori Morata e Camarda. Il primo è praticamente pronto a firmare nelle prossime ore con i rossoneri che hanno l'accordo di massima già definito nei dettagli. Si attende solamente il via libera del Feyenoord. A cascata si chiuderanno due movimenti in uscita: Camarda in prestito al Monza, Morata definitivo in Turchia. A Napoli, sono ore caldissime per sapere se finalmente la telenovela Garnacho si conclude col lieto fine e intanto si è fatta l'offerta giusta alla Fiorentina per Comuzzo. La Juventus si è spinta forte per chiudere Danso, la Fiorentina ha in mano sia Fagioli dalla Juve sia Zaniolo dall'Atalanta. Bergamaschi che stanno definendo col Monza la cessione di Daniel Maldini in nerazzurro. A cura di Alessio Pediglieri