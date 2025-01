video suggerito

Calciomercato Serie A: il tabellone con acquisti e cessioni del mercato invernale 2024/25 Tutti i movimenti in entrata e uscita delle 20 squadre di calcio della Serie A 2024-2025 nel mercato invernale. Acquisti e cessioni nel tabellone di calciomercato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il calciomercato invernale 2025 si chiuderà lunedì 3 febbraio. Tutte le squadre di Serie A si stanno muovendo per rinforzarsi. Le trattative di mercato sono tantissime, con decine di calciatori che sono pronti a cambiare squadra. Il Milan vuole piazzare un paio di colpi importanti, si parla di Walker e Rashford. Anche Juventus e Roma hanno bisogno di rinforzi. Il Napoli sta per perdere Kvaratskhelia, diretto al PSG, e con gli 80 milioni che potrebbero arrivare è pronto a rinforzarsi. Mentre l'Inter dovrebbe tenersi Frattesi.

Sono tanti i colpi ufficiali. Il Napoli ha preso Scuffet, Billing e Hasa, in attesa di capire cosa ne sarà di Kvara. L'Atalanta ha ceduto Godfrey e segue anche Lucca, nel mirino pure del Milan. La Fiorentina ha prelevato Valentini e Folorunsho. Mentre il Como ha già piazzato tre colpi, un per reparto, con il portiere Butez che ha già esordito. Tre acquisti pure per l'Udinese, che si è rinforzata in difesa con Solet.

Atalanta

Acquisti: –

Cessioni: Godfrey (d, Ipswich Town)

Formazione tipo (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman, Retegui. All. Gasperini

Bologna

Acquisti: –

Cessioni: Karlsson (c, Lecce)

Formazione tipo (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Lucumì, Beukema, Miranda, Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. All. Italiano

Cagliari

Acquisti: Caprile (p, Napoli)

Cessioni: Scuffet (p, Napoli)

Formazione tipo (4-4-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Zortea, Adopo, Makoumbou, Felici; Viola, Piccoli. All. Nicola

Como

Acquisti: Diao (a, Betis), Butez (p, Anversa), Caqueret (c, Lione)

Cessioni: Cerri (a, Salernitana)

Formazione tipo (4-4-2): BUTEZ; Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; Da Cunha, Engelhardt; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas

Empoli

Acquisti: –

Cessioni: –

Formazione tipo (3-4-2-1): Vazquez; Goglichidze, Ismaijli, Viti; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. All. D'Aversa

Fiorentina

Acquisti: Valentini (d, Boca Juniors), Folorunsho (c, Napoli)

Cessioni: Martinez Quarta (d, River Plate)

Formazione tipo (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Sottil, Gudmundsson, Colpani; Kean. All. Palladino

Genoa

Acquisti: –

Cessioni: –

Formazione tipo (4-1-4-1): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Badelj; Zanoli, Thorsby, Frendrup, Miretti; Pinamonti. All. Vieira

Inter

Acquisti: –

Cessioni: –

Formazione tipo (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi

Juventus

Acquisti: –

Cessioni: –

Formazione tipo (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta

Lazio

Acquisti: –

Cessioni: Akpa Akpro (c, Monza)

Formazione tipo (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares, Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

Lecce

Acquisti: Karlsson (c, Bologna)

Cessioni: Hasa (a, Napoli)

Formazione tipo (4-3-3): Falcone, Gulbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Helgason, Coulibaly, Pierret; Tete Morente, Krstovic, Dorgu. All. Giampaolo

Milan

Acquisti: –

Cessioni: –

Formazione tipo (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. All. Conceicao

Monza

Acquisti: Akpa Akpro (c, Lazio)

Cessioni: –

Formazione tipo (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Bondo, Sensi, Pedro Pereira; Maldini, Ciurria; Djuric All. Bocchetti

Napoli

Acquisti: Scuffet (p, Cagliari), Hasa (a, Lecce), Billing (c, Bournemouth)

Cessioni: –

Formazione tipo (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, David Neres. All. Conte

Parma

Acquisti: Lovik (d, Molde), Marcone (p, Turris)

Cessioni: Chichizola (p, Spezia)

Formazione tipo (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Balogh, Valenti, Valeri; Keita, Hernani; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. All. Pecchia

Roma

Acquisti: –

Cessioni: –

Formazione tipo (3-5-2): Svilar; N'Dicka, Hummels, Mancini; Saelemaekers, Kone, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri

Torino

Acquisti: –

Cessioni: Bianayb Balcot (d, Triestina)

Formazione tipo (4-4-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Maripan, Sosa; Lazaro, Ricci, Linetty, Karamoh; Vlasic, Adams. All. Vanoli

Udinese

Acquisti: Solet (d, Salisburgo), Pafundi (c, Losanna), Selvik (p, Haugesund)

Cessioni: –

Formazione tipo (3-5-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Runjajc

Venezia

Acquisti: Cheick Conde (c, Zurigo)

Cessioni: Raimondo (a, Salernitana), Fiordilino (c, Triestina)

Formazione tipo (3-5-2): Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zampano, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco

Verona

Acquisti: –

Cessioni: –

Formazione tipo (3-4-1-2): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Coppola; Tchatchoua, Belahyane, Duda, Lazovic; Suslov; Sarr, Tengstedt. All. Zanetti