Quando finisce il calciomercato invernale 2025 in Serie A: data e orario di chiusura Il calciomercato invernale per la Serie A durerà un mese, dal 2 gennaio fino al 3 febbraio. Ecco tutto quello che c'è da sapere su date e orari della sessione di riparazione.

A cura di Marco Beltrami

Il calciomercato invernale permette alle squadre di Serie A di rinforzarsi e di completare quanto fatto nella sessione di trattative estiva o di rimediare a lacune attraverso operazioni mirate. Tutti i club del massimo campionato italiano potranno operare nel mercato di riparazione da giovedì 2 gennaio 2025, fino al 3 febbraio. Date uguali dunque a quelle di Spagna e Germania, mentre in Inghilterra e Francia si è già partiti con le ufficialità dal primo dell'anno.

In Italia attenzione al mercato della Juventus con Danilo in uscita, e molto gradito al Napoli, e agli innesti in difesa con Antonio Silva e Hancko nel mirino. Possibili operazioni anche in avanti, come per l'Atalanta. Nomi caldi per le trattative anche Lorenzo Pellegrini della Roma che piace agli azzurri di Conte e Kolo Muani gradito al Milan. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle date del mercato invernale:

Quando finisce il calciomercato invernale 2025 in Serie A

Le società di Serie A sono già al lavoro da tempo per rinforzarsi sul mercato nella sessione invernale. Solo dal 2 gennaio però sarà possibile depositare i contratti dei giocatori, e dunque piazzare acquisti e cessioni in modo ufficiale. Un mese a disposizione dei club per le trattative, con la chiusura del calciomercato di riparazione prevista per il 3 febbraio.

L'orario di chiusura del calciomercato invernale di Serie A

Fino a quando precisamente le squadre della Serie A potranno depositare i contratti dei calciatori? Il tempo a disposizione per il mercato invernale scadrà il 3 febbraio a mezzanotte. Questo significa che l'ultima giornata per piazzare operazioni e formalizzare acquisti e cessioni con la proverbiale fumata bianca sarà tutto il 2 gennaio. Chi non riuscirà a farlo fino allo scadere della mezzanotte del 3 febbraio, dovrà rimandare il tutto al mercato estivo.