Lo Spezia in Serie B cambia ancora una volta proprietà: è la terza dall'inizio dell'anno 2025 Lo Spezia in Serie B ha comunicato ufficialmente il nuovo cambio societario. Si tratta della terza proprietà cambiata dall'inizio di questo 2025.

A cura di Fabrizio Rinelli

Lo Spezia è al terzo posto in classifica in B e la distanza di 7 punti dal Pisa secondo per un posto diretto in Serie A senza passare dai playoff sembra essere piuttosto ampia. Il club ligure allora è concentrata su queste ultime giornate di campionato sperando quantomeno di accorciare le distanze e giocarsi poi eventualmente gli spareggi per la promozione da una posizione ottimale. Nel frattempo le vicende societarie del club di La Spezia sono a dir poco sorprendenti. È infatti di oggi l'ennesimo ribaltone societario che riguarda la compagine ligure.

Lo Spezia è infatti passato da Fc 32 Group a Ram Spezia Holdings LP. Si tratta di una società con sede negli Stati Uniti, che ha acquisito oggi l’intero capitale sociale dello Spezia divenendone unico azionista. E pensare che solo lo scorso 7 febbraio, il gruppo che faceva capo all'australiano Paul Francis aveva rilevato dalla famiglia Platek, precedenti proprietari, tutto il pacchetto azionario del club. E da quel momento sono passati poco più di due mesi e mezzo. E adesso si tratta dunque di tre proprietà in soli quattro mesi nel 2025.

Lo Spezia dunque si affaccia a una nuova fase della sua storia con il club torna ancora negli Stati Uniti. La Ram Spezia Holdings è dunque una nuova società di proprietà di Thomas Roberts, investitore statunitense di lungo corso nel settore del private equity, originario di Boston, ex portiere ai tempi dell'Università di Princeton. È il principale donatore per la costruzione del Roberts Stadium nello stesso ateneo. Charlie Stillitano, attualmente membro del consiglio di amministrazione, assumerà invece il ruolo di presidente.

La nuova società dello Spezia

Stillitano sarà di fatto il rappresentante principale e punto di riferimento per questo nuovo grande investimento. Il quadro societario si completa poi con Andrea Corradino che assumerà il ruolo di vice presidente, mentre Andrea Gazzoli viene confermato nel suo attuale ruolo di Ceo. Un nuovo corso dunque per lo Spezia trascinato dai fratelli Esposito e che sogna ancora la promozione diretta in Serie A nonostante la distanza dal Pisa di Pippo Inzaghi sempre più lanciato ad accompagnare il Sassuolo in massima serie.