La Uefa vuole eliminare i tempi supplementari dalla Champions: la modifica che può stravolgere tutto La Uefa sta pensando di eliminare i tempi supplementari da tutte le sue competizioni. Una modifica che può stravolgere Champions, Conference ed Europa League.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Uefa vuole eliminare definitivamente i tempi supplementari da tutte le competizioni europee per club. Una modifica che potrebbe stravolgere completamente Champions, Conference ed Europa League. Una necessità dovuta soprattutto a un calendario fitto di impegni che quasi mette alle strette la Uefa di tagliare un pochino il minutaggio delle partite. Già a livello nazionale diverse federazioni hanno già optato per eliminare dalle proprie competizioni i tempi supplementari, come accaduto per la Coppa Italia che dopo il pari dei 90 minuti va direttamente ai rigori.

Secondo quanto appreso dal ‘Guardian', l'idea di portare le partite delle competizioni UEFA per club direttamente ai rigori è stata presa in seria considerazione, anche se un cambiamento immediato è impensabile. Fino al 2027 infatti i diritti tv delle varie competizioni non possono approvare una modifica al regolamento. I tempi supplementari sono da tempo un punto di contesa tra gli stakeholder del calcio europeo, con alcuni sindacati dei giocatori che sostengono fermamente che la loro abolizione allevierebbe le pressioni su un calendario gonfio.

L'Inter ai tempi supplementari in Champions.

La fase a gironi della Champions League, che ha visto aumentare sostanzialmente in numero di partite con ogni squadra che gioca un minimo di otto sfide, non ha di certo alleviato la situazione. Oggi in più 12 squadre europee giocheranno il Mondale per Club FIFA questa estate. La maggior parte delle concessioni fatte dagli organi del calcio europei ai calendari sempre più fitti di impegni si sono finora tradotti in tagli alle competizioni nazionali, come la controversa sospensione del replay delle sfide di FA Cup in Inghilterra in caso di pareggio.

Quando entrerà in vigore l'abolizione dei tempi supplementari in Champions

Tagliare i 30 minuti aggiuntivi dalle partite di andata e ritorno contribuirebbe così in piccola parte ad alleviare i problemi causati dalla congestione delle partite di fine stagione. La scorsa stagione solo tre partite di Champions League dagli ottavi in ​​poi sono andate ai supplementari, mentre nessuna ha richiesto l'extra time nel 2022-23. Quattro partite di Europa League invece nel 2023-24 sono andate fino in fondo, in calo rispetto alle sei della stagione precedente. Insomma, è un'idea in progress ma che non verrà attuata subito.