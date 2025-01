video suggerito

La Juve finisce nella parte forte del tabellone di Champions: dopo PSV e forse Inter è durissima Il tabellone della Champions League, a una valutazione che ad ora non può tenere conto delle 8 squadre già qualificate agli ottavi, che ancora devono esservi collocate, appare sbilanciato da un lato, quello della Juventus: il cammino dei bianconeri è durissimo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

56 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si è svolto venerdì a Nyon il sorteggio dei playoff di Champions League, ovvero il turno dei sedicesimi di finale, che avrà luogo a febbraio in due sfide di andata e ritorno; contestualmente gli accoppiamenti in questione sono stati anche collocati nel tabellone, in attesa che vi vengano sistemate anche le 8 squadre già qualificate agli ottavi, tra cui l'Inter. Dunque ad ora la durezza delle due metà del tabellone di Champions può essere misurata – e comparata – solo osservando le 16 squadre che vi sono state inserite, 8 per lato. Ebbene, si può sicuramente affermare che la parte in cui è piazzata la Juventus è durissima.

Il tabellone della Juventus in Champions League: cammino durissimo

La Juve affronterà il PSV nel playoff, poi – in caso di passaggio del turno – si troverà di fronte una tra Inter e Arsenal. Qualora superasse anche questo scoglio agli ottavi, i quarti di finale sarebbero molto ostici: sulla strada dei bianconeri una tra Real Madrid, Manchester City, Atletico Madrid e Bayer Leverkusen. Nella parte alta di questo lato del tabellone ci sono poi già ora anche PSG e Atalanta, che nel playoff affronteranno rispettivamente Brest e Brugge.

Decisamente meno forte – ad una valutazione che ad ora, come detto, non può tenere conto delle squadre già qualificate agli ottavi, che saranno collocate nel prossimo sorteggio del 21 febbraio – appare l'altro lato del tabellone: vi sono già presenti, dall'alto in basso, Monaco, Benfica, Sporting, Borussia Dortmund, Celtic, Bayern Monaco, Feyenoord e Milan.

Il tabellone del Milan in Champions League: ci sono Bayern e Atletico Madrid

Per quanto riguarda il cammino dei rossoneri, qualora battano il Feyenoord nel playoff, avranno poi una tra Inter e Arsenal negli ottavi (dunque se passassero sia Milan che Juve, il derby italiano sarebbe sicuro) e poi nei quarti una Bayern Monaco, Celtic, Atletico Madrid e Bayer Leverkusen. È chiaro che si tratta di un percorso comunque difficile, ma la presenza dall'altro lato della coppia Real-City sbilancia non poco il tabellone.