video suggerito

Cassano dopo aver visto Feyenoord e PSV: “Mi vergognerei fossi i giocatori del Milan e della Juve” Antonio Cassano attacca Milan e Juventus per essere state eliminate dalla Champions da Feyenoord e PSV, maltrattate poi da Inter e Arsenal negli ottavi: “Si devono vergognare, il campionato italiano fa cagare”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Paolo Fiorenza

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La facile vittoria dell'Inter in casa del Feyenoord nella gara di andata degli ottavi di Champions League dà ad Antonio Cassano il gancio per attaccare il Milan, eliminato dalla squadra di Rotterdam nel playoff, ma anche la Juventus, fatta fuori da quel PSV che martedì sera è stato umiliato in casa dall'Arsenal con sette gol. Il giudizio pessimo del barese si allarga poi all'intero campionato italiano, giudicato non all'altezza del massimo palcoscenico europeo.

"Il Feyenoord è scarso, ragazzi. È troppo scarso. Una roba imbarazzante – attacca Cassano a ‘Viva el Futbol' – Quarto lì in Olanda, ma è una roba imbarazzante, una cosa che non si può vedere in assoluto. L'Inter poteva stare fino a domani, non prendeva mai gol, non le tiravano mai in porta e poteva fare cinque, sei, sette gol senza problemi, ha sbagliato anche il rigore. Non c'è mai stata partita e al ritorno sarà la stessa identica roba, se non peggio per il Feyenoord che, ripeto, è troppo, troppo scarso".

L'Inter ha vinto 2-0 in casa del Feyenoord nell'andata degli ottavi di Champions League

Cassano a Milan e Juventus: "Vergognatevi"

Da lì per Fantantonio è automatico il passaggio ai rimpianti per le squadre italiane eliminate nel turno precedente: "Io mi vergognerei fossi i giocatori del Milan e della Juve, dove vado fuori con una squadra scarsissima come il Feyenoord e con una squadra che gli ha dato una rumba clamorosa al ritorno alla Juve, prendendo poi sette gol dall'Arsenal. L'Arsenal gioca bene, la squadra è forte, però, ragazzi, ripeto, sette gol in casa!".

La figuraccia di Milan e Juve è emblematica dell'attuale livello del nostro calcio, sentenzia Cassano: "Quello mi ha fatto capire che il campionato italiano fa talmente cagare che la Juve adesso è ritornata in corsa in campionato. Quanto facciamo cagare noi in Italia, che giochiamo di merda con ritmi bassi, eccetera? L'Arsenal va da loro, gli fa sette gol, e la Juve, tra andata e ritorno, ha meritato di andar fuori e adesso dicono: ‘La Juve è tornata'. Sì, però si deve vergognare per lo schifo che ha fatto. Quello mi fa capire che in Italia facciamo cagare come campionato. Milan e Juve si devono vergognare che sono andate fuori con due squadre, una scarsissima, il Feyenoord, una niente di particolare, il PSV, e lo abbiamo visto con l'Arsenal".