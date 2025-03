video suggerito

Finisce in rissa il derby Primavera tra Milan e Inter: tensione alle stelle dopo il fischio finale Finisce in parità il derby Primavera tra Milan e Inter ma dopo il fischio finale si accende una rissa tra i giocatori e coinvolge anche membri delle panchine: espulso il tecnico rossonero Federico Guidi. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si chiuso con un pareggio per 1-1 il derby Primavera tra Milan e Inter ma dopo il fischio finale la tensione è altissima e si accende una rissa che coinvolge giocatori e alcuni rappresentati delle panchine: espulso il tecnico rossonero Federico Guidi.

Dopo le vittorie nei primi due derby stagionali (3-1 in campionato e ai rigori in Coppa Italia), i giovani rossoneri trovano il pareggio in rimonta con Perrucci dopo il vantaggio nerazzurro di Berenbruch nel primo tempo. Una frazione a testa per le due squadre e il risultato ne è la perfetta rappresentazione.

Finisce in rissa il derby Primavera tra Milan e Inter

Dopo il fischio finale la tensione è alle stelle: la panchina dell’Inter se la prende con Comotto, i giocatori e i componenti dello staff del Milan intervengono ed entrano in campo per difenderlo. L’allenatore Federico Guidi, già molto nervoso durante la partita, è stato espulso. Le immagini di SportItalia sono emblematiche su quanto accaduto sul terreno di gioco del Vismara.

Leggi anche Inter ai quarti di Youth League dopo una partita pazzesca: nei minuti finali è successo di tutto

Dopo il vantaggio di Berenbruch per l'Inter nella prima frazione, con i nerazzurri che si sono fatti preferire per intensità e applicazione, nella ripresa il Milan rientra in campo con un altro piglio e dopo due minuto arriva il pareggio grazie a un diagonale di Perrucci che si infila all’angolino.

L’Inter è calata molto nel finale, dimostrando di non aver smaltito completamente le fatiche di Monaco di Baviera in Youth League: i nerazzurri conquistano l’ottavo risultato utile consecutivo ma falliscono l’aggancio alla Roma capolista, sconfitta a Cagliari. Al Vismara finisce 1-1 e Andrea Zanchetta, allenatore dei nerazzurri, ha analizza così la gara: "Abbiamo fatto una gara attenta, quella che dovevamo fare. Siamo andati subito in vantaggio, gestendo molto bene il primo tempo. Nella ripresa abbiamo regalato subito un gol che non ci possiamo permettere di concedere e la gara si è complicata; in questo modo il Milan ha preso coraggio ma noi non abbiamo rinunciato ad attaccare creando due occasioni con Venturini e Spinaccè. Penso che il pari sia giusto, noi siamo contenti perché diamo continuità a livello di risultati in un periodo in cui giochiamo ogni tre giorni. Ho visto ancora un grande spirito da parte della squadra".