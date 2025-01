video suggerito

Come funziona il sorteggio dei playoff di Champions League: incroci agli ottavi e tabellone completo Il sorteggio dei playoff di Champions League si terrà venerdì 31 gennaio. Milan e Juventus potrebbero sfidarsi in un derby di fuoco. L’Atalanta può pescare Sporting o Bruges. L’Inter è già agli ottavi. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Venerdì 31 gennaio a Nyon, alle ore 12, si effettuerà il sorteggio dei playoff della Champions League 2025. Sedici i club coinvolti, tra questi pure tre di Serie A, Milan, Juventus e Atalanta. L'Inter, quarta nella classifica finale della fase a campionato, è già agli ottavi, ma non conoscerà adesso il suo posto in tabellone. Milan e Juventus potrebbero clamorosamente sfidarsi in un playoff che sarebbe di fuoco. L'Atalanta troverà Sporting o Bruges.

Sorteggi Playoff di Champions, come funzionano: il regolamento

A Nyon il sorteggio riguarderà solo sedici squadre, tre sono italiane. Funzionerà tutto in modo molto semplice. Le sedici squadre saranno inserite in otto urne. Sarà così perché in ogni pallina verranno collocate due squadre. Sorteggio a coppie con le coppie che sono definite dalla classifica della fase a campionato. La 9ª finirà con la 10ª, per questo motivo saranno abbinate l'Atalanta e il Borussia Dortmund. Si procederà con le coppie fino all'ultima, cioè la 24ª, il Bruges.

Il sorteggio inizierà con le squadre che non sono teste di serie, cioè quelle che hanno chiuso dal diciassettesimo posto in giù, tra queste c'è la Juventus. Le non teste di serie giocheranno la gara di andata (l'11 o il 12 febbraio) in casa. Poi verranno sorteggiati i nomi delle otto squadre meglio classificate. Non ci sono paletti: sono possibili i derby e possono sfidarsi squadre che si sono già incontrate nella fase a campionato.

Leggi anche Quando ci saranno i sorteggi di Champions League, come funzionano e dove vederli in TV

Le possibili avversarie di Milan, Juve e Atalanta ai playoff

Il Milan tredicesimo classificato sarà sorteggiato insieme al PSV Eindhoven, che ha fatto un balzo in classifica clamoroso grazie al successo sul Liverpool, rimaneggiato a dir poco. I rossoneri e il PSV giocheranno contro la 19ª e la 20ª classificata e cioè contro Feyenoord o Juventus. Quindi c'è la possibilità che ci sia un derby Milan-Juventus già nei playoff (con conseguente derby olandese).

L'Atalanta invece, nona, sarà abbinata invece al Borussia Dortmund e giocheranno contro le ultime due qualificate e cioè Sporting Lisbona o Bruges. In ogni caso l'Atalanta giocherà la gara di ritorno in casa. Ogni squadra tra quelle sorteggiate sa bene che può pescarne una tra due sole altre. Questi nel dettaglio i possibili accoppiamenti:

Monaco/Brest vs PSG/Benfica

Sporting/Bruges vs Atalanta/Borussia Dortmund

Celtic/Manchester City vs Real Madrid/Bayern Monaco

Feyenoord/Juventus vs Milan/PSV

Quando si sorteggiano i playoff di Champions League e dove vederli

Il sorteggio dei playoff di Champions League si svolgerà a Nyon venerdì 31 gennaio. Si parte alle ore 12. Anche se le operazioni inizieranno una decina di minuti più tardi. I sorteggi saranno trasmessi in TV da Sky, sul canale 200, da Prime Video, ma si potranno seguire anche in chiaro su TV8. Streaming con Sky GO, NOW, Prime Video, per abbonati, ma anche sull'account YouTube della Uefa.

Quando si giocano playoff e ottavi di Champions League: le date

I playoff della Champions League si giocheranno sulla doppia sfida dell'andata e ritorno. Le partite dell'andata si terranno martedì 11 e mercoledì 12 febbraio. Quelle di ritorno dopo una settimana, e cioè martedì 18 e mercoledì 19 febbraio. Gli ottavi invece, che vedranno sicuramente partecipare l'Inter, si terranno martedì 4 e mercoledì 5 marzo e martedì 12 e mercoledì 13 marzo, le date per le gare di ritorno.